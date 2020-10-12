ППК «Фонд» не может принять решение по долгостроям ЖК «Новомарусино»

При участии министерства строительства Новосибирской области долгострои ЖК «Новомарусино» планируется достраивать с использованием механизма публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства» (ППК «Фонд», г. Москва). Для того, чтобы наблюдательный совет организации принял окончательное решение по данному объекту, конкурсному управляющему необходимо предоставить полный пакет документов, сообщили в пресс-службе регионального парвительства.

— В бюджете Новосибирской области на 2020-2022 годы предусмотрены средства в размере 689 млн рублей на софинансирование достройки проблемных объектов, в том числе домов микрорайона «Новомарусино». Решение о целесообразности финансирования завершения строительства дома либо о выплате денежной компенсации дольщикам, будет приниматься наблюдательным советом ППК «Фонд», в том числе, после комплексной оценки объекта специализированной экспертной организацией – проведения документарного и инструментального обследования объекта, определения сумм, необходимых для окончания строительства и завершения всех установленных действующим законодательством регламентирующих процедур, — отметил заместитель министра строительства Новосибирской области Алексей Колмаков.

По словам Алексея Колмакова, достройка жилых домов в «Новомарусино» находится на постоянном контроле регионального минстроя. 16 сентября 2020 года состоялась встреча представителей министерства с инициативной группой граждан, на которой обсуждались причины, препятствующие принятию решения наблюдательным советом ППК «Фонд» о финансировании завершения строительства объектов. Протокол заседания рабочей группы размещен на официальном сайте министерства в сети Интернет: minstroy.nso.ru. Затем 21 сентября было проведено заседание рабочей группы с участием министерства и конкурсного управляющего для обсуждения плана мероприятий по завершению строительства объектов микрорайона «Новомарусино». По результатам работы группы конкурсному управляющему выдвинут ряд замечаний по пакету документов, представленному им в ППК «Фонд».

Рассмотрение документов на наблюдательном совете ППК «Фонд» (г. Москва) с принятием конкретного решения в настоящее время не представляется возможным по нескольким причинам. В частности, в связи с наличием ранее открытой застройщику ООО «ДЖН» кредитной линии в ПАО «Промсвязьбанк» (под залог земельного участка), а также окончательно не сформированного реестра кредиторов ООО «ДЖН» (включение в него граждан происходит только на основании судебных решений).

Рассмотрение ППК «Фонд» вопроса о финансировании достройки объектов микрорайона «Новомарусино» возможно только после устранения замечаний и приведения представленного конкурсным управляющим пакета необходимых документов в соответствие с требованиями ППК «Фонд».

Застройщик жилых домов по ул. Большая, 600 стр. микрорайона «Новомарусино» – ООО «Доступное жилье Новосибирск» в июне 2019 года признан банкротом. Обманутыми дольщиками признаны около 800 человек.

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