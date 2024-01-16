Научный потенциал Новосибирской области оценила делегация «Роскосмоса» во главе с Юрием Борисовым

Сегодня Новосибирск с рабочей поездкой посетил гендиректор Госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов. Делегация «Роскосмоса» ознакомилась с научно-технологическим заделом Новосибирского государственного университета в интересах проекта «Сфера», а также с потенциалом предприятий региона. В частности, представители Госкорпорации посетили новосибирское ОКБ «Пятое поколение».
Во время совещания на площадке НГУ участники мероприятия обсудили усиление взаимодействия Роскосмоса, вуза и СО РАН, рассмотрели вопросы повышения эффективности научно-прикладных исследований, связанных с пилотируемой программой и по другим важным направлениям.
Губернатор Андрей Травников сообщил, что несколько лет назад одной из главнейших задач новосибирское региональное правительство определило для себя задачу, значимую для научно-технологического развития страны: сближение исследования и индустрии, инициирование востребованных экономике исследовательских тем и создание условий для внедрения результатов исследований в индустрию и промышленность.
Также глава региона рассказал о работе созданного на базе НГТУ Дизайн-центра «Силовая электроника», который объединяет возможности силовой электроники и цифровой микроэлектроники для проектирования гибридных силовых модулей для аэрокосмического применения.
Фото с сайта правительства НСО
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