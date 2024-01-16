Мать с двумя детьми погибла в пожаре в поселке под Новосибирском

Тела 42-летней женщины и ее маленьких детей: 7-летней девочки и 4-летнего мальчика были обнаружены при разборе сгоревшего частного дома в поселке Петровский Ордынского района Новосибирской области.

Пожар произошел в ночь на 16 января.

— Смерть наступила в результате удушения углекислым газом, — сообщил Infopro54 источник в правоохранительных органах.

По информации источника, семья погибшей многодетная: двое старших детей после окончания школы учатся в Новосибирске, а еще один уже живет отдельно.

— Возбуждено уголовное дело о гибели на пожаре малолетних детей, по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам», — сообщила старший помощники руководителя по связям со СМИ СУ СК по Новосибирской области Елена Коновалова.

С места трагедии специалисты СК и МЧС изъяли предметы и образцы веществ, по которым будет назначена судебная пожарно-техническая экспертиза для установления причины и источника возгорания.

― Дом горел страшно, вспыхнул как спичка и войти туда было невозможно. Говорят, что замкнуло проводку где-то на веранде. Анна схватила дочку и распахнула дверь в сени, а там уже бушевало пламя. Ее муж в эту ночь работал в смене, поэтому он бы не успел никак помочь семье. Огромное горе, в один миг потерять троих. Администрация обещала помочь в организации похорон, ― рассказали Infopro54 местные жители.

Ранее редакция сообщала о гибели 11-летнего ребенка в пожаре в дачном доме садового общества «Конструктор» в Первомайском районе Новосибирска.