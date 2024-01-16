Суд признал законным изъятие медведей у дрессировщиков Герасимовых в Новосибирске

Изъятие пяти бурых медведей у дрессировщиков Сергея и Марины Герасимовых суд признал законным.
— Решением суда Герасимовым отказано в удовлетворении исковых требований, — говорится в сообщении Центрального районного суда Новосибирска.
Напомним, что животных забрали зоозащитники из-за того, что они содержались в неотапливаемом помещении.
Герасимовы не согласились с изъятием. В иске они указывали, что при составлении протокола изъятия должностным лицом Росприроднадзора был допущен ряд нарушений.
Стоит отметить, что медведи уже нашли себе новый ом. Так Лада и Буся проживают в экопарке Кемеровской области, а Ёлка, Кассандра и Джульетта поселились в доме недалеко от посёлка Садовый в Новосибирском районе.
Ранее редакция сообщала о том, что иск о незаконном изъятии медведей у дрессировщиков рассмотрит суд в Новосибирске.
Фото: Freepik — vecstock
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