Суд признал законным изъятие медведей у дрессировщиков Герасимовых в Новосибирске

Изъятие пяти бурых медведей у дрессировщиков Сергея и Марины Герасимовых суд признал законным.

— Решением суда Герасимовым отказано в удовлетворении исковых требований, — говорится в сообщении Центрального районного суда Новосибирска.

Напомним, что животных забрали зоозащитники из-за того, что они содержались в неотапливаемом помещении.

Герасимовы не согласились с изъятием. В иске они указывали, что при составлении протокола изъятия должностным лицом Росприроднадзора был допущен ряд нарушений.

Стоит отметить, что медведи уже нашли себе новый ом. Так Лада и Буся проживают в экопарке Кемеровской области, а Ёлка, Кассандра и Джульетта поселились в доме недалеко от посёлка Садовый в Новосибирском районе.

Ранее редакция сообщала о том, что иск о незаконном изъятии медведей у дрессировщиков рассмотрит суд в Новосибирске.