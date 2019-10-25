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Морское трио в сборе

ГК «Дом-Строй» завершила строительство жилого комплекса «Флотилия» — ансамбля, ставшего, пожалуй, самым ярким архитектурным событием новейшей градостроительной истории Новосибирска.
  • 25/10/2019, 16:39
Автор: Игорь Смольников
Морское трио в сборе
«Флотилия» — это первый из жилых комплексов Новосибирска, вошедший в «открыточный» топ-лист

«Флотилия» получила титул объекта-сенсации буквально на первых же этапах строительства. Жилых комплексов такого уровня образности, такой ансамблевой проработки Новосибирск не видел с самых 30-х — с периода своей первой масштабной модернизации, давшей множество зданий-символов. Последующие эпохи тоже оставляли городу «открыточные» здания, но это были общественные и инфраструктурные объекты, для жилья образность не числилась приоритетом. Потому настоящим прорывом в новейшей архитектурной истории города стала именно концепция ГК «Дом-Строй» — практика создания уникально-выразительного жилья. Практика тщательного «сочинения» зданий-доминант, преображающих городские панорамы. Каждый из домов ГК «Дом-Строй» становится достопримечательностью. Или эффектной локальной доминантой — как комплекс «Золотые паруса», визуально освеживший панораму панельного жилмассива. Или новым элементом в обойме собирательного городского «я» — как «Эдем» с его изящным парком. Еще один пример тонкой работы компании с духом места — изящный лаконизм комплекса La Grande. Комплекса, выступившего гармоничной образной связкой между прохладно-белым советским модернизмом 1970-х и рационалистической вариацией стиля art deco — стиля с солнечным французским «привкусом». Стройная башня La Grande стала его новым образным акцентом района.

Комплекс «Флотилия» естественным образом продолжил эту идейную линию. Если тот же «Эдем» или La Grande — талисманы больших градостроительных кластеров, то «Флотилия» — уже архитектурный талисман макроуровня — новый открыточный символ целого города, новое олицетворение понятие «центр». Именно с появлением «Флотилии» район у станции метро «Октябрьская» получил окончательное отождествление с центром, с «сити». В коллективном подсознании горожан границы центра расширились и радикально, и непринужденно. А сам ансамбль «Флотилии» стал олицетворением этого обновленного образа. Интересно, что в восприятии «Флотилии» солидарны практически все сообщества — и коллегиальная среда архитекторов, и эксперты рынка недвижимости, и обычные горожане. В общем, эффект-абсолют.

 «Флотилия» — это первый из жилых комплексов Новосибирска, вошедший в «открыточный» топ-лист. Причем на самую его вершину. Более того, коллективного членства в этом списке раньше не было: все жилые достопримечательности («Стоквартирный дом» и «Дом под часами») — это монообъекты, единичные дома. А «Флотилия» — целый комплекс, ансамбль. Ансамбль, где равно выразительна и архитектура жилых зон, и общественно-сервисные блоки, и парковое пространство. Еще на этапе строительства первых двух домов из триады комплекс очень полюбился фотографам — и туристам, и профессионалам урбанистических пейзажей. В итоге в роли городского символа «Флотилия» уверенно соперничает с самим НОВАТом. Тем более что у «Флотилии», благодаря высокотехнологичной архитектурной подсветке, множество образов. Световой дизайн прорабатывался еще при проектировании зданий. И сейчас можно уверенно сказать, что «Флотилия» роскошно «одета в свет».

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Поэтапно возводя комплекс, ГК «Дом-Строй» отлично проработала техническую культуру: у людей, обживавших уже сданные дома, ни на миг не возникло послевкусия жизни на стройке — дискомфорта, столь знакомого большинству новоселов по «типичным» новостройкам. А теперь образ стройплощадки (даже фирменно аккуратной, «домстроевской») и вовсе целиком в прошлом: началось заселение третьего из зданий «Флотилии». Как и первые два дома, этот обладает собственным именем — «Нахимов». В холле здания жителей и гостей встречает панно с портретом и биографией П.С.Нахимова. По силуэту и архитектурной деталировке дом идентичен двум другим «адмиралам» — в пластическое решение высотных зданий проектировщики заложили образ океанского лайнера. Заложили без прямолинейного, макетного подражания настоящим кораблям, но очень узнаваемо.

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Не отступив ни на штрих от стилевого единства комплекса, гармонично вписываясь в трио, новейший дом приобрел и «личные нюансы». В частности, в нем увеличена доля квартир большой площади. Еще одна приятная новоселам особенность в том, что из трех «адмиралов» дом «Нахимов» наиболее эффектно ориентирован на акваторию Оби — из большей части его квартир открывается невероятно красивый вид на реку. Впрочем, даже если в окнах нет реки, альтернатива впечатляет — масштабные, величественные городские панорамы. Они именно из этой точки города самые эффектные, самые насыщенные — как на подбор.

Видовые квартиры — это вообще особый дизайн-концепт, изюминка «Флотилии». Их планировка проработана так, чтобы все релакс-зоны квартиры (гостиные, спальни, кабинеты) были ориентированы окнами на самые эффектные части городского ландшафта — на реку, на пестрое разнообразие исторического центра. Инженерия окон продумана так, чтобы сделать максимальной свободную площадь обзора, не рассекать ее стыками и переплетами. В итоге это дает буквально магический эффект — речной простор, бездонное небо или сияющий вечерними огнями город становятся живой панорамной картиной, яркой и вечно переменчивой частью интерьера.

 

Но эффект простора поддерживается не только размахом пейзажей за окном — большой метраж имеют и сами квартиры

— Большая квартира — приоритет для многих наших покупателей, — поясняет заместитель руководителя отдела продаж Яна Наумова. — В покупательском сообществе сейчас много именно семейных людей — пар активного возраста с двумя детьми. Такая семья ориентирована именно на просторную квартиру, в которой жизненного пространства надолго бы хватало подрастающим детям. Мы эту потребность уловили и учли. Большие квартиры продаются очень хорошо. Впрочем, темп продаж высокий по всем планировкам — осталось минимальное число непроданных.

Поскольку марочная идеология проекта «Флотилия» — жилище с высокими потребительскими качествами, принципиально отличающееся от образа «квартира под аренду», то и в комплексе достаточно быстро сформировалось социально гармоничное, респектабельное сообщество жильцов.

— Об атмосфере добрососедства во «Флотилии» можно говорить уже как об оформившемся явлении, — подчеркнула Яна Наумова. — Творческий дух управляющей компании в этом тоже очень помогает. Управляющая компания регулярно проводит праздничные и общественные мероприятия. Эти акции очень любят жильцы, посещают их с удовольствием. Недавно провели субботник, а 25 августа проходил праздник «День соседей». В общем, комплекс зажил полновесной жизнью, стал городской достопримечательностью, олицетворением вполне столичного стиля жизни. А для нас он — и новое олицетворение нашего творческого почерка. Причем, не прорыв-сенсация, а именно продолжение, гармоничное развитие единой темы. Ведь мы не делим свои объекты на люксовые и ординарные, они все — высокого уровня. Это касается не только планировок, архитектуры и дизайна зданий, но проработки придомовых территорий. Своим зданиям мы даем тщательную градостроительную аранжировку в виде парков, скверов, необычных решений ландшафтной архитектуры. Каждая наша новостройка, без преувеличения, преображает собой район своего размещения. Уверена, что и новые объекты — те, что создаются и будут создаваться вслед за «Флотилией», тоже станут событиями для города.

Фото предоставлены компанией «Дом-строй»

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