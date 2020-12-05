Назаров Александр Юрьевич — карьера знаменитого историка

Известный историк и писатель Назаров Александр Юрьевич много лет преподавал в московских вузах. В его блоге, который носит название «Исторические кадры», подписчики узнают подробности исторических событий, которые не так широко освещены, но имеют письменное подтверждение в различных документах. К слову о последних: блогер, помимо прочего, учит подписчиков отличать подделки от оригинальных документов. Также Александр Юрьевич занимается написанием публицистических, научных и энциклопедических статей исторической тематики.

Александр Назаров родился в Омске в 1978 году в, как это принято называть, хорошей семье. Отец — кандидат наук в области географии и геологии, а мать — преподаватель зарубежной литературы в высшем учебном заведении. Мальчик провел детство в Омске. Учился в местной школе №8 в 1985-1995 годы. Окончил ее с серебряной медалью. Высшее образование получил в Московском педагогическом университете, поступив на специальность «Историческая политология». Парень демонстрировал большие успехи в учебе. И вместе с тем оценки явно не были его истинной целью. По тому, как он готовился и выступал с докладами перед одногруппниками, было ясно, что парень тяготеет к преподавательской деятельности. Каждое выступление студента состояло из повествовательной и интерактивной частей. Таким образом в процесс вовлекалась большая часть слушателей. В какой-то момент по приглашению руководства вуза студент начал читать лекции не только для своих одногруппников, но и для учащихся младших курсов.

В 2000 году Александр Юрьевич Назаров окончил вуз и принял решение продолжить обучение уже в качестве аспиранта. Так, оставшись в родной альма-матер, парень глубже погрузился в историю и политологию. В 2003 году он защитил диссертацию и получил диплом, после чего был принят в родной вуз на должность младшего научного сотрудника. Впоследствии он продвинулся по карьерной лестнице, побывав научным сотрудником и старшим научным сотрудником, а затем став ведущим научным сотрудником.

В 2004-м снова защитил диссертацию. В 2005-м начал преподавать студентам МПГУ и РГТУ. Историк не ограничивался лекциями, а проявлял живой интерес к студентам, консультируя их в написании научных, а также публицистических работ.

Историк и сам является автором различных книг и монографий, в том числе имеющих отношение к спорту в период 1920-1930 годов.

Ведение блога и выступление на конференциях

Блог, который ведет Александр Назаров, называется «Исторические кадры». По всей видимости, подписчиков привлекает не только образовательный контент, но и способ его подачи: историк не только в устной, но и в письменной форме подает материал максимально легко, развернуто и интересно. Однако ограничиться просто десятиминутным чтением подписчикам удается редко: историк вовлекает их в поиск ответов на загаданные им исторические загадки. Подписчикам предлагается делиться своими вариантами. Тем, кому удается докопаться до истины и дать правильный ответ, получают эксклюзивную информацию от историка. Таким образом среди читателей блога не остается случайных людей, а только настоящие любители истории, которым не жалко тратить время на изучение дополнительной литературы. В каком-то смысле блогер взаимодействует с подписчиками так же, как со своими студентами.

Своими знаниями историк делится также с научным сообществом и своими коллегами. Как правило, это происходит во время проведения очередной конференции в одном из российских вузов:

РЭУ им. Г. В. Плеханова;

РГГУ;

НИУ ВШЭ;

РГСУ;

РАНХиГС.

Семейные отношения

В 2007-м Александр Назаров познакомился со своей будущей женой Марией, работающей PR-менеджером в крупном московском агентстве. В 2010-м в молодой семье родилась дочь Катя. Семья очень любит путешествовать. И если нет возможности выбираться за границу, посещает самые разные уголки России.

Увлечение

У Назарова есть несколько хобби: это игра на гитаре и коллекционирование антикварных предметов. Антиквариат увлек Александра еще когда он учился в вузе. Одно из самых распространенных заблуждений, с которыми сталкиваются начинающие коллекционеры, — для подобного вида хобби нужно иметь в кармане немалые средства. Однако вскоре историк убедился, что это утверждение далеко от истины и на этот счет не стоит беспокоиться. Зато, как выяснилось, больших трудов стоит отличить подделку от оригинала. На сегодняшний день историку хватает опыта, чтобы безошибочно определять, является ли предмет антикварным. Его собственная коллекция насчитывает порядка 80 вещей.

Фото из профиля ВКонтакте