Когда вырастет транспортный налог в Новосибирске?

— Важным элементом налоговой политики в 2021 году для меня, как экономиста, является актуализация ставок по транспортному налогу. Работа в этом направлении проведена достаточно большая, но для окончательного принятия решения не хватает политической уверенности, что это не вызовет диссонанса или непонимания со стороны населения, — сообщил, выступая на «III Налоговом форуме», министр финансов Новосибирской области Виталий Голубенко.

Он напомнил, что последний раз транспортный налог в регионе повышался в 2006 году (вступил в действие в 2007-м). За 14 лет средняя зарплата в области выросла в 4,3 раза — до 39874 рублей, средневзвешенная цена нового автомобиля в 3,7 раза — до 1,673,5 тысячи рублей, асфальтобетонная смесь — в 2,7 раза, щебень — в 2,6 раза (1380 рублей за кубометр).

— Транспортный налог поступает в целевой дорожный фонд. Почти половина этих средств по нашим региональным решениям направляется в распоряжение муниципальных образований и идет на улучшение содержания местных дорог, — говорит Голубенко.

С 2020 года взамен прямого субсидирования из областного бюджета в муниципальные дорожные фонды поступает транспортный налог по единым нормативам: в бюджеты муниципальных районов — 45%, в бюджеты городских округов — 20%. Прогнозируемый объем поступлений по транспортному налогу в местные бюджеты области в 2020 году может составить около 630 млн рублей, сообщал Голубенко осенью 2019 года.

Конкретные ставки транспортного налога, которые сейчас рассматриваются в правительстве, он не назвал, но поиграл аллегориями.

— Если смотреть на динамику, то можно сказать, что ставки увеличатся значительно, а если это перевести на простой для потребителя язык, то новая ставка транспортного налога для самых скромных авто эквивалентна стоимости половины бака бензина, — рассуждает министр. — Для Lada Granta (87 л.с.) один бак бензина (50 л) стоит 2,1 тысячи рублей, а налог в перерасчете на бак — 870 рублей. Для Toyota Corolla (124 л.с.) один банк бензина (55 л) стоит 2,3 тысячи рублей, а налог — 1860 рублей.

По его словам, рабочая группа 2 года работала над темой повышения транспортного налога в Новосибирской области. На последнем обсуждении, которое проходило в региональном парламенте, в качестве опасений было высказано, что сегодняшняя нагрузка на общество, обусловленная ограничением деловой и социальной активности во избежание распространения коронавирусной инфекции, может помещать людям объективно отнестись к этой инициативе.

— Вряд ли повышение категорически ударит по карману населения, но с психологической точки зрения… Пока нас попросили подержать вопрос на паузе, — резюмировал Виталий Голубенко. — Но я здесь вижу многоцелевой характер задачи. Региональному бюджету нужны средства для решения поставленных задач по доходам и расходам, поэтому в этом вопросе нужно находить консенсус.

По данным УФНС по Новосибирской области, в 2020 году новосибирцам исчислили транспортный налог на общую сумму 2,3 млрд рублей. По сравнению с 2019 годом, сумма выросла на 1%. При этом 77% задолженности физических лиц по видам имущественных налогов приходятся на транспортный налог . По данным на 1 ноября 2020 года, текущая задолженность по транспортному налогу в регионе составила 1,2 млрд рублей. Из них 50,5 млн — долги юрлиц, более 1,1 млрд — физлиц.

Как отмечается на сайте УФНС, в 2019 году на территории региона были зарегистрированы 1 млн 73 тысячи автомобилей, принадлежащих частным лицам. Из них 344,5 тысячи авто с мощностью двигателя до 100 л.с. — начисленный налог по ним составил в общей сумме 124,7 млн рублей, 377,4 тысячи авто с мощностью двигателя от 100 до 150 л.с. — налог 357,4 млн рублей, 101,8 тысячи машин с мощностью двигателя от 150 до 200 л.с. — налог 263,4 млн рублей, около 50 тыс с мощностью двигателя от 200 до 250 л.с. — 341,8 млн рублей, 24,7 тысячи авто с мощностью двигателя свыше 250 л.с. — 616, 3 млн рублей.

В апреле 2019 года на пресс-конференции в ТАСС зампредседателя бюджетного комитета регионального парламента Валентин Сичкарев сообщал, что за полгода Законодательное Собрание Новосибирской области дважды отложило предложение регионального Минфина по повышению транспортного налога. Это касалось всех собственников транспортных средств. По его словам, повышение должно было быть значительным — около 400 млн рублей.

В 2007 году ставки по транспортному налогу в Новосибирской области были проиндексированы — с 5 до 6 рублей с лошадиной силы (до 100 л.с.). На тот момент в регионе были зарегистрированы около 790 тысяч единиц автотранспортных средств. Правительство прогнозировало, что новые ставки позволят увеличить поступления в облбюджет в 2007 году до 990 млн рублей. В 2009 году на федеральном уровне ставка выросла до 10 рублей за л.с.

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