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Назначен главный федеральный инспектор по Омской области

  • 15/09/2022, 08:50
Главный федеральный инспектор
Ранее он работал в таможне.

Главный федеральный инспекторРаспоряжением полномочного представителя президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Анатолия Серышева от 12 сентября 2022 года Иван Нецкин назначен главным федеральным инспектором по Омской области. Об этом сообщил Сибирский окружной информационный центр.

Иван Нецкин родился 14 августа 1963 года в Абакане Красноярского края.

В 1989 году окончил Иркутский государственный университет, в 1992 году – Иркутский государственный педагогический институт иностранных языков имени Хо Ши Мина.

Проходил службу в таможенных органах Российской Федерации, замещал руководящие должности в компаниях по направлениям деятельности в сферах строительства, энергетики и экономической безопасности, работал в Гохране России.

Иван Нецкин ранее возглавляла Красноярскую таможню, в 2016 году баллотировался в депутаты Госдумы от партии «Патриоты России».

Ранее эту должность занимал Иван Евстифеев. В феврале 2022 года он был назначен на должность заместителя главы администрации федеральной территории «Сириус».

Главный федеральный инспектор осуществляет контроль за исполнением в регионе указов, распоряжений и иных решений президента Российской Федерации и принимает участие в обеспечении выполнения сводного плана контрольных мероприятий, осуществляемых самостоятельными подразделениями администрации президента Российской Федерации и полномочными представителями президента Российской Федерации в федеральных округах, на территории региона.

Фото с сайта полпредства в Сибирском федеральном округе

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Рубрики : Власть Отставки и назначения

Регионы: Омск

Теги : полпредство Главный федеральный инспектор


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