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В Новосибирске схлопывается программа раздельного сбора отходов?

  • 15/09/2022, 08:45
Автор:
раздельный сбор отходов
«Арктика Сити» остановила сортировочный завод. «Тайгер-Сибирь» вывозит вторсырье из контейнеров за свой счет.

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Директор «Арктика Сити» Александр Волков в группе компании «ВКонтакте» снова сообщил об остановке сортировочного завода — второй раз за полгода.

— С апреля 2022 года региональный оператор фактически прекратил загрузку нашего завода — вместо привычного нам объема в 10000-12000 куб. м отходов, собираемых в контейнеры для раздельного сбора отходов, установленных в Новосибирской агломерации, нам стали привозить смешной объем в 500-600 куб. м. Транспортировкой отходов занималась компания «ЭкоТранс-Н», которая является собственностью ГК «ВИС», собственника нашего регионального оператора, — пишет Волков.

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По его словам, 7 сентября на совещании у заместителя губернатора Сергея Семки обсуждалась ситуация, сложившаяся на рынке раздельного сбора отходов в регионе.

— Это была последняя попытка разобраться с ситуацией по работе регионального оператора по обращению с отходами «Экологии-Новосибирск» в отношении РСО (раздельно собираемые отходы), — констатирует Волков. — Скажу очень кратко: в основном говорили те, у кого болеет душа за развитие города и области. И риторика разговора была очень жесткая: почему в отношении работы с РСО у регионального оператора такой бардак? И речь шла не столько про оплату (ее нет), сколько про отсутствие работы по раздельному сбору отходов со стороны регионального оператора. Все, что сейчас происходит в городе с раздельно собираемыми отходами — исключительно инициатива городских компаний, которые делают это за свой счет. Хотя региональный оператор собирает деньги с населения за эту услугу. Представитель регионального оператора и директор «ЭкоТранс-Н» отвечали вяло: работают в рамках закона, претензий к ним нет, не понимают, чего от них хотят.

Глава «Арктика Сити» сообщил, что директор «ЭкоТранс-Н» не смог объяснить заместителю губернатора, почему из ранее привозимых 10000 куб. м теперь привозятся 500-600 куб. м — и пообещал разобраться. Волков подчеркнул: то же самое обещание директор давал три месяца назад на аналогичном совещании.

— Несомненно, власти будут пытаться заставлять [регоператора, перевозчика] работать с помощью своего ресурса, в том числе прокуратуры… Не сомневаюсь, что все можно будет изменить в будущем, но в данный момент я не вижу иного выхода, кроме как прекратить работу нашего завода и ждать изменения отношения ответственных лиц к развитию этого направления, — сообщает Александр Волков.

Судя по более ранним сообщениям в группе компании, она пыталась найти новые способы получения вторсырья самостоятельно. Так, минувшим летом «Арктика Сити» «при поддержке дружественных организаций» организовывала сбор и вывоз вторсырья из районов города. В июне компания ООО «Асйберг» (входит в ГК «Арктика Сити») направляла обращение (Опубликовано в группе «Арктика Сити» «ВКонтакте». — Ред.) заместителю председателю правительства Российской Федерации Виктории Абрамченко с просьбой изучить ситуацию с мусорной реформой в Новосибирской области. В обращении отмечалось, что с апреля 2022 года объем РСО, поступающих на завод компании, сократился до 300 тонн в месяц. А также о том, что РСО из части контейнеров компании, расположенных в Дзержинском и Октябрьском районах, уезжает в неизвестном направлении.

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Напомним, первый раз «Арктика Сити» остановила работу сортировочного завода в апреле 2022 года.

— Проектная мощность сортировочного комплекса — 39000 тонн в год. При этом масса, согласованная для передачи нам региональным оператором, составляет всего 1673 тонны в месяц или около 20000 тонн в год, — отмечалось в сообщении, размещенном в группе компании «ВКонтакте». — За работу сортировочного комплекса в 2021-2022 годах «Арктика Сити» не получила от регоператора ни рубля. В 2021 году на мусоросортировочном заводе были обработаны 95228 куб. м отходов. Согласно утвержденному тарифу, «Арктика Сити» не получила от регоператора более 50 млн рублей за сортировку. И это не учитывая долга за транспортировку, который составляет более 700 млн рублей.

После этого на забастовку вышли водители одной из компаний-перевозчиков мусора. В итоге в Новосибирске чуть не случился мусорный коллапс.

20 мая «Арктика Сити» сообщила, что при поддержке дружественных организаций возобновила работу сортировочного комплекса и вывоз вторсырья из контейнеров для раздельного сбора отходов. В компании также отмечали, что ведут переговоры о дальнейшей деятельности с компаниями «ЭкоТранс-Н», «Экология-Новосибирск», «Энергосила» и надеются найти компромисс, при котором смогут бесперебойно работать и развивать систему раздельного сбора отходов в Новосибирске.

Эксперты прогнозировали, что активность «Арктик Сити» не обойдется без последствий.

Не прецедент, а система?

О проблемах с доставкой раздельно собранных отходов редакции рассказал и директор ГК «Тайгер-Сибирь» Кирилл Ритерман.

— У нас возникают сложности с оплатой доставки раздельно собранных отходов до места сортировки и переработки, так как регоператор не заключает договоры на транспортирование, и мы не получаем оплату. На сегодняшний день задолженность составляет 45 млн рублей за предыдущие годы работы. На 2022 год договор до сих пор не заключен. При этом мы предполагаем, что эти расходы закладываются в оплату, которую «Экология-Новосибирск» выставляет жителям за утилизацию ТКО, — пояснил Кирилл Ритерман. — В итоге мы вывозим раздельно собранные отходы за свой счет, работая себе в убыток. Позиция регоператора: им РСО не нужен — так они нам говорили.

Редакция направила запрос на комментарий в пресс-службу ГК «ВИС». На момент публикации материала ответ не пришел.

Общий провал

Депутат Законодательного Собрания Новосибирской области, заместитель председателя комитета по ЖКХ Вадим Агеенко напомнил, что, начиная с 2020 года, регоператор 1% от валовой выручки обязан направлять на покупку контейнеров. В концессии не прописано, что они должны быть адаптированы для раздельного сбора отходов, но и в концессии, и в территориальной схеме утилизации ТКО на территории региона говорится, что регоператор должен развивать систему раздельного сбора отходов.

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— До создания регоператора компании сами возили контейнеры с вторсырьем, хоть это было и не сильно выгодно. Когда пришел регоператор, директор компании ООО «Экология-Новосибирск» Лариса Анисимова заявила, что эти отходы тоже находятся в ведении компании. Она долго ругалась с другими участниками рынка, работавшими с вторсырьем. В итоге регоператор заключил с ними договоры на перевозку РСО, —вспоминает Агеенко. — В этом году «Экология-Новосибирск» вышла на банкротство, и ей не хватает денег оплачивать даже вывоз обычного мусора. А часть переработчиков вторсырья свои машины уже продали. Первым не выдержал «Айсберг», который сейчас также банкротится.

При этом собеседник редакции обращает внимание еще на один нюанс. Он напоминает, что активным игроком на рынке раздельного сбора отходов в регионе стало МУП «Спецавтохозяйство». Компания получила из федерального бюджета около 42 млн рублей, закупила 2500 баков для РСО, установила их на контейнерные площадки.

— Для МУП «САХ» и не нужно, чтобы эти контейнеры вывозила «Экология-Новосибирск». Они сами возят, сами перерабатывают вторсырье и зарабатывают на нем деньги, причем неплохие, — комментирует Вадим Агеенко.

Тем не менее, по оценке депутата, который уже много лет курирует реализацию «мусорной» реформы в регионе, программа раздельного сбора отходов в области фактически разваливается.

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— Одно дело — раздельно собрать отходы, а другое — их переработать, а потом реализовать полученную из вторсырья продукцию. Этим во всем мире занимается малый и средний бизнес, для которого нужны рынки сбыта. Я уже неоднократно поднимал вопрос о директивных решениях, государственном или муниципальном заказе, когда 50% закупок должны осуществляться с использованием продукции, изготовленной из вторсырья. Тогда у нас не будет проблем ни с раздельным сбором отходов, ни с его переработкой. Но до сих пор никакие решения не приняты, — комментирует собеседник редакции. — В области до сих пор не выработана система сбора и переработки РСО, нет перерабатывающих предприятий. Ранее большую часть вторсырья наши компании увозили на переработку на Урал, в европейскую часть России, в КНР. Сейчас Китай постепенно закрывает свой рынок от вторсырья других стран. В такой ситуации интерес к раздельному сбору отходов будет только снижаться.

В июне 2022 года Госдума приняла закон о раздельном сборе отходов. Отдельные его части начала вступать в силу с 1 сентября 2022 года. Полностью запретить захоронение вторсырья в России планируется с 2030 года.

 

Ранее редакция сообщала, что регоператор обвинил подрядчика в нарушении антимонопольного законодательства. 

Фото из архива редакции

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Рубрики : Общество Власть Бизнес Город

Регионы: Новосибирск

Теги : экология утилизация мусора раздельный сбор отходов


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