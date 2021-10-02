Три камеры для домашнего видеонаблюдения

Это говорит о росте интереса со стороны владельцев квартир и частных домов. В этой статье мы разберем три модели камер наблюдения для дома, использующие разную стратегию для обеспечения безопасности домочадцев и их имущества.

Поворотная видеокамера с Wi-Fi

Поворотные модели видеокамер позволяют управлять направлением объектива с помощью мобильного приложения или через браузер на компьютере. Находясь на работе, родители могут увидеть, чем занимаются дети дома. Меньше переживают и больше сосредотачиваются на профессиональной деятельности.

Домашнее видеонаблюдение, построенное на модели IZITRONIC IPH1080(3,6)W, позволит избежать серых зон. Видеокамера оснащена сенсором на 2 Мп и способна передавать на регистратор или сервер видеосигнал со скоростью 25 кадров в секунду. Модель относится к бюджетному сектору оборудования. Ее цена около 2000 рублей.

В темноте камера использует ИК-подсветку дальностью 10 метров. Достаточно для любой комнаты. При подключении этой модели можно использовать домашний Wi-Fi. Впрочем, это относится ко всем моделям, отобранным для этого обзора.

Для управления видеокамерой EASYTRONIC используется приложение Tuya Smart. Эта платформа объединяет более 362 тысяч разработчиков в 220 странах мира. Она позволяет взять под управление системы Умного дома: розетки, сигнализацию, приборы освещения, видеодомофоны и камеры наблюдения.

Домашняя камера с широким углом обзора

Второй тип видеокамер для дома — с широким углом обзора. Они способны даже без использования поворотного механизма контролировать большую часть комнаты. У одного из лидеров домашнего рынка — Mi Home Security Camera 360°, угол обзора составляет 110°. Разместить ее можно на шкафу. Тогда объектив будет захватывать более 70% пространства в комнате.

Поворотный механизм камеры работает на поворот: влево/вправо и на наклон: вверх/вниз. Это и дает право производителю заявить о 360 градусах обзора. Управление поворотом осуществляется через удобное приложение для смартфона. В этой модели также есть умные функции. Одна из которых — слежение за движущимся объектом,оказавшимся в поле видимости видеокамеры.

Когда разрывается соединение с сервером, камера ведет запись на SD-карту. Видеоархив можно будет изучить позже, после восстановления связи. Эта модель также оснащена инфракрасной подсветкой для съемки в полной темноте.

Универсальная камера с PIR-датчиком

Модель HiWatch DS-I214W(B) разработана лидером по производству оборудования для безопасности и видеонаблюдения — компанией Hikvision. Она сможет стать началом для развертывания полноценной системы видеонаблюдения в доме или квартире. На первом этапе ее можно использовать как самостоятельное устройство. Затем подключить к видеорегистратору.

Преимущества этой модели над остальными камерами обзора:

Высокое качество изображения за счет матрицы с физическим размером 1/2,7”. Собственная чувствительность — 0,028 Лк. Это позволяет снимать даже в условиях недостаточной освещенности. Причем без ИК-подсветки.

Высокое качество записи звука благодаря современному кодеку MP2L2. Реализована функция двунаправленной аудиосвязи, есть встроенный микрофон и динамик.

Полноценный датчик движения PIR, а не цифровой, как на остальных моделях. Это позволяет снизить количество ложных срабатываний детектора. Можно настроить порог срабатывания: человек, домашние питомцы.

Широкий угол обзора 135 градусов (для модели с фокусным расстоянием объектива 2 мм). Такая камера будет держать под наблюдением всю комнату, поворотный механизм не нужен.

Камеры HiWatch используют платформу для интернет-видеонаблюдения EZVIZ. Она использует протокол P2P. Для подключения к видеокамере через фирменное мобильное приложение применены QR-коды. Они избавляют владельца от необходимости указывать IP-адреса и другие сетевые параметры. Модель с индексом W поддерживает подключение по Wi-Fi.

Выбрать видеокамеру для дома помогут специалисты интернет-магазина Видеоглаз. У них можно купить модели ведущих производителей: HiWatch, Dahua, IZITRONIC, Tantos и других.