Назначен новый помощник бизнес-омбудсмена

Помощник будет оказывать экспертное содействие в конкретных отраслях, направлениях предпринимательской деятельности или их регулировании. Эта работа осуществляется на общественных началах и строится на основе принципов законности, объективности и доступности.

Кроме того, общественный представитель будет принимать участие в консультировании субъектов предпринимательской деятельности; проведении просветительских мероприятий; оказывать содействие в подготовке обращений на имя уполномоченного; подготавливать заключения по обращениям; осуществлять взаимодействие с органами государственной власти и предпринимательскими объединениями; вносить предложения по совершенствованию способов и механизмов обеспечения защиты прав и интересов предпринимателей.

Отмечается, что обращения в сфере закупок, поступившие в адрес бизнес-омбудсмена, составляют значительную часть.

— Участие предпринимателей в государственных и муниципальных закупках может дать новый стимул для развития бизнеса, — отмечает бизнес-омбудсмен Николай Мамулат. — Поэтому сегодня важно обеспечить необходимую правовую поддержку предпринимателям, чтобы сама процедура стала для них более простой и менее трудоемкой. А в случае возникновения спорных ситуаций, помочь защитить их права.

В целях информирования по вопросам государственных и муниципальных закупок Общественным представителем на базе аппарата Уполномоченного будет организовано бесплатное консультирование предпринимателей по:

— определению основных аспектов начала работы с госзаказом и последовательности действий участника размещения заказа;

— анализу информации, находящейся в открытом доступе, для оценки перспективности участия в государственных закупках;

— разъяснению законодательства в данном направлении;

— аспектам участия в закупках, основным и дополнительным требованиям, преференциям, в том числе для участия субъектов малого и среднего бизнеса;

— этапам закупок (информации по видам, назначению, получению электронной подписи, видах электронных торговых площадок и аккредитации на них), способам поиска закупок, способам закупок, практике осуществления закупок;

— по поиску и анализу тендера, подготовке необходимой документации, участию в торгах;

— ответственности участников и заказчиков, в том числе за действия/бездействия заказчиков при проведении закупочных процедур, оспариванию в Федеральной антимонопольной службе и в судебном порядке;

— особенностям процедуры проведения торгов, условиям выполнения контрактов, порядка принятия и оплаты выполненных работ.