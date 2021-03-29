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Три дымовые трубы пройдут ремонт на станциях СГК в Новосибирске и Куйбышеве

  • 29/03/2021, 15:00
Общие вложения составят около трех миллионов рублей.

СГК в 2021 году проведет ремонт трех дымовых труб на двух тепловых электростанциях в Новосибирской области: на ТЭЦ-4 в Новосибирске и на Барабинской ТЭЦ в Куйбышеве. Задача — восстановить надежность самих труб и улучшить показатели работы котлов, которые к ним подключены.

СГК запланировала ремонт дымовых труб №2 и 3 на ТЭЦ-4 в Новосибирске, а также дымовой трубы №2 на Барабинской ТЭЦ в городе Куйбышеве Новосибирской области.

В ближайшее время компания выберет подрядные организации. Ключевой критерий — наличие у подрядчиков опыта в выполнении верхолазных ремонтных работ. Плановый ремонт пройдет в летний период, когда нагрузка на станции снизится.

На Новосибирской ТЭЦ-4 ремонт потребует одного миллиона рублей. Основная часть работ пройдет на трубе №3. Помимо ремонта кирпичной кладки, запланировали работы на магистральных газоходах — каналах, присоединенных к дымовой трубе. Также специалисты восстановят антикоррозийную защиту металлических опорных конструкций.

На трубе Барабинской ТЭЦ часть наружной поверхности трубы №2 нуждается в бетонировании, также потребуется провести ремонт конструкций газоходов, восстановить маркировочную окраску. Стоимость работ составит 1,7 млн рублей.

Критерии оценки качества ремонта — отсутствие трещин, дефектов, кренов, засорений. Грамотно проведенные работы позволят эксплуатировать трубы на протяжении 5–7 лет — до следующего ремонта.

Плановое обследование железобетонных дымовых труб проводят специализированные организации не реже одного раза в 5 лет.

Своевременный ремонт не только обеспечивает надежную и безопасную эксплуатацию дымовых труб. Также улучшаются технико-экономические показатели подключенных к трубам котлов, отмечают специалисты ТЭЦ-4. В частности, после проведения ремонта снижается сопротивление дымовым газам. Это означает увеличение тяги и снижение расхода электроэнергии на собственные нужды котлоагрегатов.

В 2021 году общая стоимость ремонтной программы на всех пяти ТЭЦ СГК в Новосибирской области составляет 2 млрд 239 млн рублей.

СГК планирует выполнить капитальные и средние ремонты на 18 единицах основного оборудования ТЭЦ: 4 котлоагрегатах суммарной паропроизводительностью 1 330 т/час, 7 турбоагрегатах установленной мощностью 435,5 МВт, 7 турбогенераторах мощностью 512,3 МВт.

Ежегодно порядка 10% стоимости ремонтной программы СГК направляет на поддержание эффективной работы систем очистки дымовых газов ТЭЦ Новосибирской области.

Фото с сайта СГК

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Рубрики : Город

Регионы: Новосибирск

Теги : тепло СГК долг


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