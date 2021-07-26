Назначен штраф по «сырному» спору

Нарушение выразилось в использовании в предпринимательской деятельности обозначения «(Б)Рюкке», тождественное товарному знаку ООО «Брюкке», без надлежащего разрешения на то правообладателя, сообщает пресс-служба регионального УФАС.

— Обозначение состояло из графического элемента, выполненного в виде двух фигур дугообразной формы синего и красного цвета, расположенных в виде буквы «Б», а также словесного элемента, выполненного оригинальным шрифтом заглавными буквами кириллицы красного цвета с темно-красной обводкой, — говорится в сообщении.

Ранее, Комиссия Новосибирского УФАС России признало ООО «Болтовский маслосыркомбинат» нарушившим п. 1 ст. 14.6 Закона «О защите конкуренции», согласно которой не допускается недобросовестная конкуренция.