Лидера ОПГ отправили в СИЗО за давление на свидетелей

Суд изменил меру пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу лидеру ОПГ, специализировавшейся на оказании незаконных услуг по выводу валюты на счета в иностранных банках с территории Новосибирска и Москвы.

— Оперативникам таможни стало известно о попытках обвиняемого осуществить сокрытие имущества и денежных средств, добытых преступным путем, — сообщила пресс-секретарь Сибирской оперативной таможни Ася Молодцова.

Отмечается, что мужчина, находясь под домашним арестом, покидает квартиру, пользуется телефонной связью и интернетом, встречается и оказывает давление на свидетелей по расследуемым делам и пытается легализовать доходы от совершенных преступлений.

— Для получения необходимых доказательств было организовано межведомственное взаимодействие Сибирской оперативной таможни с Уголовно-исполнительной инспекцией ГУФСИН России по Новосибирской области. В результате Центральный районный суд Новосибирска пришел к выводу о необходимости полной изоляции обвиняемого от общества и изменил меру пресечения с домашнего ареста на заключение его под стражу, — уточняется в сообщении. — Учитывая масштаб и тяжесть совершенных преступлений, мы применили весь необходимый комплекс мер, чтобы это пресечь, — прокомментировал заместитель начальника отдела по борьбе с экономическими таможенными преступлениями Сибирской оперативной таможни Александр Бадер.

Из зала суда обвиняемого сопроводили под конвоем в СИЗО, где он пробудет до вынесения окончательного приговора суда по делу о незаконном выводе за рубеж около 200 млн рублей.