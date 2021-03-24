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Назначен Управляющий Сибирским филиалом банка «Открытие»

  • 24/03/2021, 14:00
Вячеслав Брюханов назначен руководителем банковского бизнеса группы «Открытие» в Новосибирской области.

Его задачи на новом посту — реализация стратегии банка «Открытие» (АО) в регионе, продвижение продуктов и услуг для крупного, среднего, малого бизнеса и для розничных клиентов, использование лучшего опыта банков, входящих в объединенный банк «ФК Открытие». 

Вячеслав Брюханов родился в Новосибирске.  В 1997 году Брюханов окончил Новосибирскую государственную академию экономики и управления по специальности «Финансы и кредит».

Профессиональную деятельность в банковской сфере начал в 2003 году на позиции начальника отдела по кредитованию юридических лиц в «Инвестиционном Городском Банке», через четыре года был назначен руководителем дирекции по корпоративному бизнесу. Далее в течение пяти лет прошел путь от начальника управления до директора по корпоративному бизнесу Сибирского филиала «МДМ Банка». В 2013 году был приглашен на должность директора макрофилиала Банка Москвы в Сибири. В дальнейшем, при объединении с банком ВТБ, стал директором по корпоративному бизнесу банка по Новосибирской области.

26 августа 2019 г. Вячеслав Брюханов был назначен на должность управляющего банком «ФК Открытие» в Омской области. Банку удалось укрепить и расширить свое присутствие в регионе, выстроить эффективную коммуникацию с органами власти и бизнес-структурами региона. Банк принимал участие в финансировании бюджета Омской области и муниципального бюджета, принимал активное участие в реализации проектов государственных программ, государственно-частного партнерства и концессионных соглашений.  Под его руководством в регионе была заключена и реализована первая сделка по проектному финансированию.

Вячеслав Брюханов женат, воспитывает двоих сыновей. Свободно владеет английским языком. Увлекается большим теннисом и кухнями народов мира.

Фото предоставлено пресс-службой банка

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Рубрики :

Регионы: Новосибирская область

Теги : финансы отставки и назначения банки Банк Открытие


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