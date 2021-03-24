ЖК «Расцветай на Гоголя» — финалист номинации «Лучший жилой комплекс Новосибирской области»

ЖК «Расцветай на Гоголя» — объект класса «комфорт+», который строится недалеко от станции метро «Березовая роща», в центре Дзержинского района, где уже создана вся необходимая для жизни инфраструктура. Жилой комплекс возводится по технологии «монолит с кирпичным заполнением», с фасадом из облицовочного кирпича. Изюминка ЖК «Расцветай на Гоголя» в наличии необычного для новосибирского рынка формата квартир — со вторым светом и высотой потолков более 5 метров.

Застройщик: ООО «Расцветай на Гоголя». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.