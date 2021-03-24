Ученые СО РАН разработали соединения против вирусов Марбург и Эбола

Исследователи из Новосибирского института органической химии им. Н. Н. Ворожцова СО РАН разработали ингибиторы филовирусов (Марбург и Эбола) на основе камфоры и борнеола. Результаты работы опубликованы в European Journal of Medicinal Chemistry.

— К семейству филовирусов относятся такие патогены, как вирусы Марбург и Эбола. Они распространены в основном в Африке, но, учитывая глобализацию, торговый и туристический потоки, представляют опасность для всего человечества. На данный момент не существует одобренной химиотерапии против них, — рассказывает старший научный сотрудник НИОХ СО РАН кандидат химических наук Анастасия Соколова.

С помощью псевдовирусной тест-системы был проведен масштабный скрининг производных, полученных в НИОХ СО РАН. Выяснилось, что некоторые из них обладают противовирусной активностью. Четыре соединения были отданы в Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор», где подтвердилась их активность уже в отношении натурального вируса Марбург, сообщает издание СО РАН «Наука в Сибири».

Препараты на основе камфоры широко применяются в медицине, а борнеол, который является побочным продуктом экстракции эфиров из сибирской хвои, сотрудники лаборатории закупают на опытном производстве НИОХ СО РАН.

Затем сотрудники ГНЦ ВБ «Вектор» разработали аналогичные псевдовирусные тест-системы, но уже включающие поверхностный белок вируса Эбола. Было показано, что соединения НИОХ СО РАН активны и по отношению к нему. Полученные данные также подтвердились в испытаниях на натуральном вирусе.

Следующий этап — исследования in vivo. Нужно определить, насколько синтезированные в НИОХ СО РАН ингибиторы эффективны в экспериментах с животными.