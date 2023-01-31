Назначен заместитель полномочного представителя президента РФ в Сибирском федеральном округе

Федор Дедус назначен заместителем полномочного представителя президента РФ в Сибири, сообщает Сибирский окружной информационный центр. Теперь он будет курировать деятельность департамента правоохранительной деятельности, обороны и безопасности и департамента организационного и документационного обеспечения.

Отмечается, что Федор Дедус проходил службу в Вооруженных Силах РФ и Федеральной службе по оборонзаказу, работал в администрации президента России, с декабря 2021 года был помощником полпреда президента РФ в Сибири.

В ведомстве добавили, что помощником полномочного представителя президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе назначен Дмитрий Колозин. Ранее он занимал должность главного федерального инспектора по Республике Алтай.

Фото с официального сайта полномочного представителя президента РФ в СФО