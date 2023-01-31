Новосибирский авиационный завод планирует набрать еще почти 4 тысячи сотрудников

— 2022 год мы начали с коллективом 5214 человек. За год приняли 1671 сотрудника, и на конец года штат завода составлял в чистой цифре 6783, — сообщил на круглом столе «Кадровый дефицит в промышленности», организованном реготделением «ОПОРЫ РОССИИ» замдиректора по работе с персоналом Новосибирского авиационного завода им. В.П. Чкалова, филиала авиационной холдинговой компании «Сухой» Валентин Голуб.

План набора на 2023 год — 1620 человек. На конец 2024 года, по его словам, на заводе должны работать 10,7 тысячи человек.

— Для понимания: это численность сотрудников, которая была на нашем предприятии в 1987-1988 годах, то есть мы возвращаемся к лучшим временам работы завода, — подчеркнул Голуб.

По его словам, из-за увеличения заказов на предприятии расконсервировали все универсальное оборудование.

— Сегодня нам необходим весь спектр рабочих профессий: слесари, сборщики, клепальщики и т.д. Огромная проблема с поиском токарей и фрезеровщиков. На сайтах подбора кадров их уже нет. Но в этой беде мы виноваты сами. Я уже 10 лет не просил рабочих этих специальностей у Новосибирского авиационного лицея, так как завод переходил на высокопроизводительное оборудование — и требовались операторы. Лицей старые профессии потихоньку «убивал», так как на них не было заказов. А сейчас в связи с ростом производства спрос огромен. К примеру, из плана набора на 2023 год у меня 120 операторов, 150 токарей и 80 фрезеровщиков.

При этом Валентин Голуб отметил, что зарплата на заводе за 2022 год выросла на 30% — до 78 тысяч рублей.

— Во многом эти цифры обеспечены работой по сверхурочке и в выходные, которые к концу года дали 25%, — уточнил он. — Раньше мы неохотно платили двойную зарплату, так как были ограничены фонды, действовали лимиты со стороны управляющей компании. Сейчас в рамках финансирования мы получили «зеленый свет». В результате последние полгода токарь пятого разряда у меня получает не менее 110 тысяч рублей на руки. Понятно, что у молодежи зарплаты меньше — у технологов и конструкторов в районе 45 тысяч на руки, по рабочим специальностям — до 62 тысяч после завершения трехмесячной стажировки.

Для привлечения сотрудников предприятие также частично компенсирует им оплату аренды жилья, что особенно актуально для молодых специалистов.

Напомним, в апреле 2022 года сообщалось, что в период до 2024 года в связи с ростом объемов производства на завод планируется принять около 1,6 тысячи новых сотрудников, из них 1,3 тысячи — основных производственных рабочих. То есть сейчас НАЗ им. Чкалова уже перевыполняет намеченные планы.

В августе 2022 года правительство региона, Новосибирский авиационный завод им. В.П. Чкалова и Новосибирский государственный технический университет подписали соглашение о создании в регионе авиастроительного кластера для подготовки рабочих кадров и специалистов авиастроительной отрасли. Новосибирск считается одним из крупных научных центров Сибири, где традиционно сложилась сильная школа авиаконструкторов.

НАЗ им. В.П. Чкалова входит в состав публичного акционерного общества «Авиационная холдинговая компания «Сухой». Является одним из ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса России. На предприятии в рамках государственного оборонного заказа для нужд Воздушно-космических сил Российской Федерации выпускаются многофункциональные истребители Су-34. Проводится работа по разработке новых авиационных комплексов, а также в части поставки самолетных агрегатов с другими предприятиями «Объединенной авиастроительной корпорации».

За последние 5 лет на заводе проведена масштабная программа по техническому и технологическому переоснащению, направленная на повышение производительности труда работников, освоение новых изделий. В том числе выведено из эксплуатации старое и закуплено новое оборудование, реконструированы здания и сооружения предприятия, созданы новые производственные участки.

Ранее редакция сообщала, что по итогам 9 месяцев 2022 года одно из предприятий ОПК Новосибирской области увеличило объем производства в 2,5 раза.