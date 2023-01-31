Новосибирский авиационный завод планирует набрать еще почти 4 тысячи сотрудников

— 2022 год мы начали с коллективом 5214 человек. За год приняли 1671 сотрудника, и на конец года штат завода составлял в чистой цифре 6783, — сообщил на круглом столе «Кадровый дефицит в промышленности», организованном реготделением «ОПОРЫ РОССИИ» замдиректора по работе с персоналом Новосибирского авиационного завода им. В.П. Чкалова, филиала авиационной холдинговой компании «Сухой» Валентин Голуб.
План набора на 2023 год — 1620 человек. На конец 2024 года, по его словам, на заводе должны работать 10,7 тысячи человек.
— Для понимания: это численность сотрудников, которая была на нашем предприятии в 1987-1988 годах, то есть мы возвращаемся к лучшим временам работы завода, — подчеркнул Голуб.
По его словам, из-за увеличения заказов на предприятии расконсервировали все универсальное оборудование.
— Сегодня нам необходим весь спектр рабочих профессий: слесари, сборщики, клепальщики и т.д. Огромная проблема с поиском токарей и фрезеровщиков. На сайтах подбора кадров их уже нет. Но в этой беде мы виноваты сами. Я уже 10 лет не просил рабочих этих специальностей у Новосибирского авиационного лицея, так как завод переходил на высокопроизводительное оборудование — и требовались операторы. Лицей старые профессии потихоньку «убивал», так как на них не было заказов. А сейчас в связи с ростом производства спрос огромен. К примеру, из плана набора на 2023 год у меня 120 операторов, 150 токарей и 80 фрезеровщиков.
При этом Валентин Голуб отметил, что зарплата на заводе за 2022 год выросла на 30% — до 78 тысяч рублей.
— Во многом эти цифры обеспечены работой по сверхурочке и в выходные, которые к концу года дали 25%, — уточнил он. — Раньше мы неохотно платили двойную зарплату, так как были ограничены фонды, действовали лимиты со стороны управляющей компании. Сейчас в рамках финансирования мы получили «зеленый свет». В результате последние полгода токарь пятого разряда у меня получает не менее 110 тысяч рублей на руки. Понятно, что у молодежи зарплаты меньше — у технологов и конструкторов в районе 45 тысяч на руки, по рабочим специальностям — до 62 тысяч после завершения трехмесячной стажировки.
Для привлечения сотрудников предприятие также частично компенсирует им оплату аренды жилья, что особенно актуально для молодых специалистов.
планируется принять около 1,6 тысячи новых сотрудников, из них 1,3 тысячи — основных производственных рабочих. То есть сейчас НАЗ им. Чкалова уже перевыполняет намеченные планы.
В августе 2022 года правительство региона, Новосибирский авиационный завод им. В.П. Чкалова и Новосибирский государственный технический университет подписали соглашение о создании в регионе авиастроительного кластера для подготовки рабочих кадров и специалистов авиастроительной отрасли. Новосибирск считается одним из крупных научных центров Сибири, где традиционно сложилась сильная школа авиаконструкторов.
НАЗ им. В.П. Чкалова входит в состав публичного акционерного общества «Авиационная холдинговая компания «Сухой». Является одним из ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса России. На предприятии в рамках государственного оборонного заказа для нужд Воздушно-космических сил Российской Федерации выпускаются многофункциональные истребители Су-34. Проводится работа по разработке новых авиационных комплексов, а также в части поставки самолетных агрегатов с другими предприятиями «Объединенной авиастроительной корпорации».
За последние 5 лет на заводе проведена масштабная программа по техническому и технологическому переоснащению, направленная на повышение производительности труда работников, освоение новых изделий. В том числе выведено из эксплуатации старое и закуплено новое оборудование, реконструированы здания и сооружения предприятия, созданы новые производственные участки.
Ранее редакция сообщала, что по итогам 9 месяцев 2022 года одно из предприятий ОПК Новосибирской области увеличило объем производства в 2,5 раза.
Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области
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