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Администрации районов бессильны против владельцев незаконных объектов

  • 31/01/2023, 16:52
Автор:
нестационарные объекты
При попытке применить санкции , прокуратура «бьёт» проверяющих по рукам.

Районам не хватает полномочий

На февральской сессии горсовета Новосибирска депутатам предстоит рассмотреть обращение к коллегам Госдумы с новой законодательной инициативой: пересмотреть пункты административного законодательства в части полномочий муниципалитетов о применении санкций к владельцам незаконных нестационарных объектов. Такое решение было принято комиссией по контролю за органами исполнительной власти по итогам отчётов глав районных администраций о работе в 2022 году.

Все главы сказали о том, что мы сейчас не можем проводить проверки, говорит зампредседателя комиссии Дмитрий Колпаков. Вопрос даже не к главам, а к нам, что с этим делать? Нужно инициировать решение Госдумы.

Как следует из докладов глав районов Новосибирска, в настоящее время прокуратура, со ссылкой на постановление правительства РФ, отказывает администрациям в согласовании проведения проверок и составления административных протоколов в отношении нарушителей.

В прошлом году количество протоколов об административных нарушениях у нас снизилось на 28%, в частности сообщает глава Центрального округа Сергей Канунников. Это связано с требованиями постановления правительства, в котором установлены ограничения на проведение плановых контрольно-надзорных мероприятий. Вообще, уважаемые депутаты, информирую вас о том, что мы в настоящее время практически не составляем протоколы в связи с тем, что наложен запрет со стороны прокуратуры. Мы наши действия должны согласовывать с прокуратурой, но получаем отказ в согласовании в части проведения таких проверок и рассмотренным протоколам.

Старые рекомендации для мэрии

Поскольку глав районов заслушивали в преддверии итогового отчёта перед депутатами мэра Новосибирска на предстоящей сессии, а ранее в рамках комиссии с отчётами выступали заместители главы города, то по итогам всех докладов комиссия приняла ряд рекомендаций мэрии в целом. Большая часть из них, если сравнивать с предыдущими годами, остаётся «традиционными», так как касается вопросов городской жизни, продолжающих оставаться актуальными. Мэру и мэрии в наступившем 2023 году рекомендовали:

  • продолжить взаимодействие с правительством для увеличения доходов бюджета Новосибирска;
  • организовать деятельность структурных подразделений мэрии для расширения участия Новосибирска в реализации нацпроектов;
  • усилить работу по привлечению инвестиций в экономику Новосибирска;
  • продолжить работу по совершенствованию структуры мэрии;
  • подготовить предложения по решению проблем обеспеченности города образовательными учреждениями и объектами досуга;
  • обеспечить качественное выполнение работ по ремонту и восстановлению тротуаров в рамках реализации наказов избирателей;
  • реорганизовать работу платного парковочного пространства;
  • обеспечить реализацию пилотного проекта по передаче на аутсорсинг по уборке и содержанию территорий;
  • обеспечить приобретение уборочной техники с применением лизинговых процедур;
  • при реализации ремонта дорог выработать эффективные подходы к привлечению подрядных организаций, гарантирующих качество данных работ;
  • обеспечить выполнение первоочередных работ по ремонту наземных пешеходных переходов, находящихся в аварийном состоянии;
  • провести первый этап подготовки строительства приюта для безнадзорных животных;
  • обеспечить финансирование работ по реализации проектной документации строительства Дзержинской линии метрополитена и метродепо;
  • продолжить работу по приведению в нормативное состояние спортивных объектов, находящихся в аварийном состоянии;
  • продолжить работу по снижению задолженности по договорам аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности;
  • обеспечить транспортную доступность застраиваемых территорий;
  • разработать концепцию размещения рекламных конструкций;
  • увеличить объёмы реализации мероприятий по содержанию территорий образовательных учреждений;
  •  увеличить расходы на организацию питания детей в период летней оздоровительной кампании.

 

Ранее редакция сообщала, какие ещё решения приняты комиссией в части взаимодействия мэрии с бизнесом.

 

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Рубрики : Власть Бизнес Город

Регионы: Новосибирск

Теги : проверки бизнеса Отчет мэра нестационарные торговые объекты


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