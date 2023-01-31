Администрации районов бессильны против владельцев незаконных объектов

Районам не хватает полномочий

На февральской сессии горсовета Новосибирска депутатам предстоит рассмотреть обращение к коллегам Госдумы с новой законодательной инициативой: пересмотреть пункты административного законодательства в части полномочий муниципалитетов о применении санкций к владельцам незаконных нестационарных объектов. Такое решение было принято комиссией по контролю за органами исполнительной власти по итогам отчётов глав районных администраций о работе в 2022 году.

— Все главы сказали о том, что мы сейчас не можем проводить проверки, — говорит зампредседателя комиссии Дмитрий Колпаков. — Вопрос даже не к главам, а к нам, что с этим делать? Нужно инициировать решение Госдумы.

Как следует из докладов глав районов Новосибирска, в настоящее время прокуратура, со ссылкой на постановление правительства РФ, отказывает администрациям в согласовании проведения проверок и составления административных протоколов в отношении нарушителей.

— В прошлом году количество протоколов об административных нарушениях у нас снизилось на 28%, — в частности сообщает глава Центрального округа Сергей Канунников. — Это связано с требованиями постановления правительства, в котором установлены ограничения на проведение плановых контрольно-надзорных мероприятий. Вообще, уважаемые депутаты, информирую вас о том, что мы в настоящее время практически не составляем протоколы в связи с тем, что наложен запрет со стороны прокуратуры. Мы наши действия должны согласовывать с прокуратурой, но получаем отказ в согласовании в части проведения таких проверок и рассмотренным протоколам.

Старые рекомендации для мэрии

Поскольку глав районов заслушивали в преддверии итогового отчёта перед депутатами мэра Новосибирска на предстоящей сессии, а ранее в рамках комиссии с отчётами выступали заместители главы города, то по итогам всех докладов комиссия приняла ряд рекомендаций мэрии в целом. Большая часть из них, если сравнивать с предыдущими годами, остаётся «традиционными», так как касается вопросов городской жизни, продолжающих оставаться актуальными. Мэру и мэрии в наступившем 2023 году рекомендовали:

продолжить взаимодействие с правительством для увеличения доходов бюджета Новосибирска;

организовать деятельность структурных подразделений мэрии для расширения участия Новосибирска в реализации нацпроектов;

усилить работу по привлечению инвестиций в экономику Новосибирска;

продолжить работу по совершенствованию структуры мэрии;

подготовить предложения по решению проблем обеспеченности города образовательными учреждениями и объектами досуга;

обеспечить качественное выполнение работ по ремонту и восстановлению тротуаров в рамках реализации наказов избирателей;

реорганизовать работу платного парковочного пространства;

обеспечить реализацию пилотного проекта по передаче на аутсорсинг по уборке и содержанию территорий;

обеспечить приобретение уборочной техники с применением лизинговых процедур;

при реализации ремонта дорог выработать эффективные подходы к привлечению подрядных организаций, гарантирующих качество данных работ;

обеспечить выполнение первоочередных работ по ремонту наземных пешеходных переходов, находящихся в аварийном состоянии;

провести первый этап подготовки строительства приюта для безнадзорных животных;

обеспечить финансирование работ по реализации проектной документации строительства Дзержинской линии метрополитена и метродепо;

продолжить работу по приведению в нормативное состояние спортивных объектов, находящихся в аварийном состоянии;

продолжить работу по снижению задолженности по договорам аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности;

обеспечить транспортную доступность застраиваемых территорий;

разработать концепцию размещения рекламных конструкций;

увеличить объёмы реализации мероприятий по содержанию территорий образовательных учреждений;

увеличить расходы на организацию питания детей в период летней оздоровительной кампании.

Ранее редакция сообщала, какие ещё решения приняты комиссией в части взаимодействия мэрии с бизнесом.