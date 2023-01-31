Администрации районов бессильны против владельцев незаконных объектов

На февральской сессии горсовета Новосибирска депутатам предстоит рассмотреть обращение к коллегам Госдумы с новой законодательной инициативой: пересмотреть пункты административного законодательства в части полномочий муниципалитетов о применении санкций к владельцам незаконных нестационарных объектов. Такое решение было принято комиссией по контролю за органами исполнительной власти по итогам отчётов глав районных администраций о работе в 2022 году.
— Все главы сказали о том, что мы сейчас не можем проводить проверки, — говорит зампредседателя комиссии Дмитрий Колпаков. — Вопрос даже не к главам, а к нам, что с этим делать? Нужно инициировать решение Госдумы.
Как следует из докладов глав районов Новосибирска, в настоящее время прокуратура, со ссылкой на постановление правительства РФ, отказывает администрациям в согласовании проведения проверок и составления административных протоколов в отношении нарушителей.
— В прошлом году количество протоколов об административных нарушениях у нас снизилось на 28%, — в частности сообщает глава Центрального округа Сергей Канунников. — Это связано с требованиями постановления правительства, в котором установлены ограничения на проведение плановых контрольно-надзорных мероприятий. Вообще, уважаемые депутаты, информирую вас о том, что мы в настоящее время практически не составляем протоколы в связи с тем, что наложен запрет со стороны прокуратуры. Мы наши действия должны согласовывать с прокуратурой, но получаем отказ в согласовании в части проведения таких проверок и рассмотренным протоколам.
Поскольку глав районов заслушивали в преддверии итогового отчёта перед депутатами мэра Новосибирска на предстоящей сессии, а ранее в рамках комиссии с отчётами выступали заместители главы города, то по итогам всех докладов комиссия приняла ряд рекомендаций мэрии в целом. Большая часть из них, если сравнивать с предыдущими годами, остаётся «традиционными», так как касается вопросов городской жизни, продолжающих оставаться актуальными. Мэру и мэрии в наступившем 2023 году рекомендовали:
Ранее редакция сообщала, какие ещё решения приняты комиссией в части взаимодействия мэрии с бизнесом.
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