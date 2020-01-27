В НГТУ открылась мультимедийная аудитория

В НГТУ заработала новая лекционная аудитория на 100 человек — с акустическим потолком и видеооборудованием. Над помещением поработали дизайнеры: на стенах карта энергосистемы регионов Сибири, контуры новосибирских электростанций и оборудования, сообщили в пресс-службе Сибирской генерирующей компании (СГК).

Аудитория стала подарком от СГК факультету энергетики — основного поставщика кадров для генерирующих предприятий и тепловых сетей. Только в контуре новосибирского филиала работает 557 выпускников НГТУ, в том числе на станциях 360 человек и 117 — в теплосетевом подразделении. Организована производственная практика: в 2019 году ее прошли 22 студента и еще 28 – летом, в составе трудовых отрядов. Учитывая, что СГК ведет бизнес на территории семи субъектов, выпускники НГТУ имеют возможность найти себе работу не только в Новосибирске.

— На перспективу сотрудничество с университетом будем расширять, в частности, обсуждаем создание учебно-производственной площадки на базе ТЭЦ-2, — рассказал директор Новосибирского филиала (СГК) Андрей Колмаков. — На станции имеются свободные площади, где можно было бы разместить высокотехнологичное оборудование для опытно-промышленной эксплуатации инновационных технологий производства электрической и тепловой энергии на базе твердого топлива». Речь идет о технологиях, которые могут быть отработаны на этой площадке во взаимодействии со специалистами НГТУ и учеными Академгородка. Например, это безмазутный розжиг энергетических котлов с использованием водоугольного топлива, топливные элементы, работающие на угле.

Фото: пресс-служба СГК