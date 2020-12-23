Названы лучшие проекты в сфере социального предпринимательства

В 2020 году в России шестой раз проводится Всероссийский конкурс проектов в сфере социального предпринимательства «Лучший социальный проект года», сообщили организаторы мероприятия.
Цель Конкурса – популяризация социального предпринимательства и демонстрация лучший практик. Организаторы конкурса — Министерство экономического развития Российской Федерации, Российский государственный социальный университет и АНО «Россия – страна возможностей».
Отмечается, что в Новосибирской области конкурс проводится впервые. В связи с созданием летом 2020 года профильной инфраструктуры поддержки социального бизнеса, оператором регионального этапа являлась автономная некоммерческая организация «Центр содействия развитию предпринимательства Новосибирской области» и ее структурное подразделение Центр инноваций социальной сферы.
Прием заявок на региональный этап проводился с 1 октября по 10 ноября 2020 года. Всего поступило 42 заявки по 7 номинациям, в их числе 39 от СМСП Новосибирской области, реализующих проекты в сфере социального предпринимательства, 2 от некоммерческих организаций и 1 от самозанятого.
По результатам рассмотрения заявок экспертной группой определены победители конкурса в 7 номинациях:
- в номинации «Лучший проект социального предпринимательства в сфере поддержки и реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья» — Расширение комплекса санаторно-курортной зоны на базе АО «Санаторий «Краснозерский» на территории Краснозерского района Новосибирской области с целью создания и развития доступной туристской среды для взрослых и детей, в том числе, для людей с ограниченными возможностями здоровья» (АО «Санаторий «Краснозерский», Новосибирская область);
- в номинации «Лучший проект социального предпринимательства в сфере социального обслуживания» — «Социальное обслуживание людей с ограниченными возможностями здоровья и пожилых граждан на дому, в медицинских и реабилитационных центрах» (ИП Потанина Ольга Николаевна, г. Новосибирск);
- в номинации «Лучший проект социального предпринимательства сфере дополнительного образования и воспитания детей» — «Лига Роботов» (ИП Берникова Алена Юрьевна, Новосибирск);
- в номинации «Лучший проект социального предпринимательства в культурно-просветительской сфере» — «Инклюзион. Школа. Новосибирск» (ИП Зиновьева Анна Викторовна, г. Новосибирск);
- в номинации «Лучший проект социального предпринимательства в сфере здорового образа жизни, физической культуры и спорта» — «Центр Здорового детства «Бэбифит» (ИП Переладова Ольга Михайловна, Новосибирская область, р.п. Кольцово);
- в номинации «Лучший проект социального предпринимательства в сфере разработки технических средств реабилитации и IT технологий, направленных на решение социальных проблем общества» — «Индукционная петля для слабослышащих «Шестое чувство» (ООО «Неограниченные возможности», г. Новосибирск);
- в номинации «Лучший проект социального предпринимательства в сфере обеспечения занятости, вовлечения в социально активную деятельность лиц, нуждающихся в социальном сопровождении» — «Обеспечение занятости, вовлечение в социально активную деятельность лиц, нуждающимся в социальном сопровождении» (ООО Новосибирское Производственное Предприятие «Полимерлайн», г. Новосибирск).
Специальные номинации и призы вручены участникам конкурса от Партнеров.
РБК НОВОСИБИРСК:
- Проект «Школа детского сноубординга» — ИП Артемий Александрович Боровков
- Проект «Реабилитация людей с ОВЗ» — ИП Евгений Николаевич Ивануха
- Проект «Сеть детских бассейнов «Дельфин Непоседа» —ИП Виктория Валерьевна Котова
ЭКО-фабрика — СТОЛИЦА СИБИРИ:
- Проект «Этнопарк «Территория Сибири» — ИП Карманов Вячеслав Валерьевич,
- Проект «Гончарная мастерская «Терракот» — ИП Козлова Екатерина Викторовна,
BUSINESS FM:
- Проект «Детский сад «Наследие»— ООО «НАСЛЕДИЕ»
- Проект «Спортивный клуб «Гиря Гантеля»— ИП Павел Альфетович Ильязов, город Куйбышев, Новосибирская область
Федеральная торговая сеть «ПЯТЕРОЧКА
- Проект «Инклюзион. Школа. Новосибирск»— ИП Зиновьева Анна Викторовна
- Проект «ПроДеменция» — Авторы проекта ИП Ковешникова Елена Игоревна и партнер проекта Кобзева Марина Игоревна
- Проект «Организация и осуществление ухода за пожилыми, тяжело-больными людьми и детьми с ОВЗ» — ООО «Профресурс»
Творческая составляющая торжественной церемонии подготовлена Семейным музыкальным театром-студией «ReDis».
Фото предоставлены организаторами
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