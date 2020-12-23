Названы лучшие проекты в сфере социального предпринимательства

В 2020 году в России шестой раз проводится Всероссийский конкурс проектов в сфере социального предпринимательства «Лучший социальный проект года», сообщили организаторы мероприятия.

Цель Конкурса – популяризация социального предпринимательства и демонстрация лучший практик. Организаторы конкурса — Министерство экономического развития Российской Федерации, Российский государственный социальный университет и АНО «Россия – страна возможностей».

Отмечается, что в Новосибирской области конкурс проводится впервые. В связи с созданием летом 2020 года профильной инфраструктуры поддержки социального бизнеса, оператором регионального этапа являлась автономная некоммерческая организация «Центр содействия развитию предпринимательства Новосибирской области» и ее структурное подразделение Центр инноваций социальной сферы.

Прием заявок на региональный этап проводился с 1 октября по 10 ноября 2020 года. Всего поступило 42 заявки по 7 номинациям, в их числе 39 от СМСП Новосибирской области, реализующих проекты в сфере социального предпринимательства, 2 от некоммерческих организаций и 1 от самозанятого.

По результатам рассмотрения заявок экспертной группой определены победители конкурса в 7 номинациях:

в номинации «Лучший проект социального предпринимательства в сфере поддержки и реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья» — Расширение комплекса санаторно-курортной зоны на базе АО «Санаторий «Краснозерский» на территории Краснозерского района Новосибирской области с целью создания и развития доступной туристской среды для взрослых и детей, в том числе, для людей с ограниченными возможностями здоровья» (АО «Санаторий «Краснозерский», Новосибирская область);

— Расширение комплекса санаторно-курортной зоны на базе АО «Санаторий «Краснозерский» на территории Краснозерского района Новосибирской области с целью создания и развития доступной туристской среды для взрослых и детей, в том числе, для людей с ограниченными возможностями здоровья» (АО «Санаторий «Краснозерский», Новосибирская область); в номинации « Лучший проект социального предпринимательства в сфере социального обслуживания» — «Социальное обслуживание людей с ограниченными возможностями здоровья и пожилых граждан на дому, в медицинских и реабилитационных центрах» (ИП Потанина Ольга Николаевна, г. Новосибирск);

— «Социальное обслуживание людей с ограниченными возможностями здоровья и пожилых граждан на дому, в медицинских и реабилитационных центрах» (ИП Потанина Ольга Николаевна, г. Новосибирск); в номинации «Лучший проект социального предпринимательства сфере дополнительного образования и воспитания детей» — «Лига Роботов» (ИП Берникова Алена Юрьевна, Новосибирск);

— «Лига Роботов» (ИП Берникова Алена Юрьевна, Новосибирск); в номинации «Лучший проект социального предпринимательства в культурно-просветительской сфере» — «Инклюзион. Школа. Новосибирск» (ИП Зиновьева Анна Викторовна, г. Новосибирск);

в номинации — «Инклюзион. Школа. Новосибирск» (ИП Зиновьева Анна Викторовна, г. Новосибирск); в номинации « Лучший проект социального предпринимательства в сфере здорового образа жизни, физической культуры и спорта» — «Центр Здорового детства «Бэбифит» (ИП Переладова Ольга Михайловна, Новосибирская область, р.п. Кольцово);

— «Центр Здорового детства «Бэбифит» (ИП Переладова Ольга Михайловна, Новосибирская область, р.п. Кольцово); в номинации «Лучший проект социального предпринимательства в сфере разработки технических средств реабилитации и IT технологий, направленных на решение социальных проблем общества» — «Индукционная петля для слабослышащих «Шестое чувство» (ООО «Неограниченные возможности», г. Новосибирск);

— «Индукционная петля для слабослышащих «Шестое чувство» (ООО «Неограниченные возможности», г. Новосибирск); в номинации «Лучший проект социального предпринимательства в сфере обеспечения занятости, вовлечения в социально активную деятельность лиц, нуждающихся в социальном сопровождении» — «Обеспечение занятости, вовлечение в социально активную деятельность лиц, нуждающимся в социальном сопровождении» (ООО Новосибирское Производственное Предприятие «Полимерлайн», г. Новосибирск).

Специальные номинации и призы вручены участникам конкурса от Партнеров.

РБК НОВОСИБИРСК:

Проект «Школа детского сноубординга» — ИП Артемий Александрович Боровков

Проект «Реабилитация людей с ОВЗ» — ИП Евгений Николаевич Ивануха

Проект «Сеть детских бассейнов «Дельфин Непоседа» —ИП Виктория Валерьевна Котова

ЭКО-фабрика — СТОЛИЦА СИБИРИ:

Проект «Этнопарк «Территория Сибири» — ИП Карманов Вячеслав Валерьевич,

Проект «Гончарная мастерская «Терракот» — ИП Козлова Екатерина Викторовна,

BUSINESS FM:

Проект «Детский сад «Наследие»— ООО «НАСЛЕДИЕ»

Проект «Спортивный клуб «Гиря Гантеля»— ИП Павел Альфетович Ильязов, город Куйбышев, Новосибирская область

Федеральная торговая сеть «ПЯТЕРОЧКА

Проект «Инклюзион. Школа. Новосибирск»— ИП Зиновьева Анна Викторовна

Проект «ПроДеменция» — Авторы проекта ИП Ковешникова Елена Игоревна и партнер проекта Кобзева Марина Игоревна

Проект «Организация и осуществление ухода за пожилыми, тяжело-больными людьми и детьми с ОВЗ» — ООО «Профресурс»

Творческая составляющая торжественной церемонии подготовлена Семейным музыкальным театром-студией «ReDis».

Фото предоставлены организаторами