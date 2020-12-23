В Новосибирске скончался бывший председатель СО РАН академик Николай Добрецов

Академик Николай Добрецов скончался 23 декабря. Информация об этом появилась на сайте СО РАН.

Президиум Сибирского отделения Российской академии наук и Объединенный ученый совет СО РАН наук о Земле с глубоким прискорбием извещают о кончине 23 декабря 2020 года выдающегося российского ученого-геолога, академика РАН, доктора геолого-минералогических наук, с 1997 по 2008 годы председателя Сибирского отделения РАН и вице-президента Российской академии наук Добрецова Николая Леонтьевича, говорится в сообщении.

Николай Добрецов родился 15 января 1936 года в городе Ленинграде. В 1957 г. окончил геолого-разведочный факультет Ленинградского горного института. В 1987 году избран действительным членом (академиком) РАН. С 1997-го по 2008 годы он был вице-президентом РАН, председателем Сибирского отделения Российской академии наук. он был С 1989-го по 2017 годы Николай Добрецов был председателем Объединенного ученого совета СО РАН наук о Земле. Николай Добрецов — специалист в области минералогии, геологии, петрологии и тектоники, автор и соавтор более 500 научных трудов, в том числе 22 монографий.

Похороны состоятся 26 декабря 2020 г. Прощание в 12-00 в Доме ученых СО РАН по адресу: Новосибирск, Морской пр., 23

Редакция выражает соболезнования родным и близким Николая Леонтьевича

Фото с сайта СО РАН