Новая инфекционная больница Новосибирской области будет стоить 4,5 млрд рублей

— Ситуация с пандемией заставила весь мир пересмотреть отношение к инфекционной медицинской помощи. Не стоит забывать, что кроме ковида есть масса других инфекционных заболеваний, с распространением которых нужно бороться. Делать это в больнице, где некоторым корпусам более 100 лет, где изношенное состояние, перед лицом будущих угроз нельзя. Поэтому принято принципиальное решение: мы будем строить новый комплекс инфекционной больницы, — прокомментировал губернатор Новосибирской области Андрей Травников на пресс-подходе в перерыве декабрьской сессии регионального парламента.

По его словам, земельный участок для строительства больницы будет подобран на окраинах Новосибирска.

— Для ускорения процесса мы учли опыт строительства подобных объектов во всех субъектах РФ, так как во время пандемии их реализовывали многие регионы. Мы выбрали самый лучший, который реализован в нескольких регионах, в частности в Башкирии, — добавил Травников. — Сегодня у области есть документация, которая прошла госэкспертизу. Наша задача: в кратчайшие сроки привязать объект к земельному участку, пройти экспертизу и при поддержке наших депутатов в 2021 году начать строительство.

Объем инвестиций в объект ориентировочно оценивается в 4,5 млрд рублей. Итоговая сумма будет уточняться после его привязки к земельному участку.

— Это потребует софинансирования со стороны областного бюджета, но мы надеемся на серьезную помощь со стороны федерального, — добавил губернатор.

На сессии регионального парламента депутат Госдумы от Новосибирской области Александр Жуков уточнил, что строительство инфекционного госпиталя в регионе пока включено только в рекомендации на финансирование в 2021 году, которые нижняя палата российского парламента направила в правительство РФ. Он надеется, что при внесении поправок в бюджет в них появится и инфекционная больница в Новосибирске, но многое будет зависеть от местных властей.

Напомним, 30 мая 2020 году в Уфимском районе Башкортостана открылся новый клинико-диагностический инфекционный центр. Он разместился на территории индустриального парка «Зубово». По данным республиканского Минздрава, новый госпиталь представляет собой одноэтажный комплекс в виде соцветия курая из быстровозводимых модульных конструкций общей площадью 16 тысяч кв. м. Он включает в себя 100 боксированных палат, в том числе 82 бокса круглосуточного пребывания и 18 реанимаций. В его состав вошли отделения диагностики, дезинфекции, лаборатория, аптека и центрально-стерилизационное отделение, а также общежитие для врачей. В случае полной загрузки центр готов принять 470 человек. Региональное правительство сообщало, что стоимость объекта — 1,797 млрд рублей, из которых 826 млн составили затраты на оборудование. Объект построили менее чем за два месяца.

По сообщению Минздрава РФ, 19 декабря еще в одном городе республике — Стерлитамаке — также состоялось открытие клинико-диагностического инфекционного центра, строительство которого началось 10 октября. На его возведение из бюджета Башкортостана были выделены 2,19 млрд рублей, в том числе на строительно-монтажные работы — 1, 4 млрд рублей, на приобретение медицинского и иного оборудования, мебели, прочего хозяйственного инвентаря и автотранспорта — 795,6 млн рублей. В случае необходимости он сможет принять до 400 пациентов. Общая мощность новой больницы — 74 боксированные палаты. Общая численность персонала — 400 человек, в том числе 136 врачей и 152 медсестры.

Фото с сайта министерства здравоохранения Республики Башкортостан