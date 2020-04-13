Названы лучшие жилые комплексы Новосибирска со смарт планировками

По данным портала ЕРЗ.РФ в целом по стране 59,1% жилых комплексов имеют квартиры с планировкой «СМАРТ». При этом из всех ЖК России доля комплексов эконом класса составляет только 48,3% и является, а для ЖК бизнес класса этот показатель составляет 69,5%.

В целом по России наблюдается увеличение доли ЖК со СМАРТ-планировками. Таким образом среди ЖК, строительство которых началось в 2019 году, доля ЖК со СМАРТ-планировками составила уже 65,1%.

— Наибольшая доля новостроек, которые имеют квартиры со СМАРТ-планировками, наблюдается в Новосибирской области, где доля составляет 84,4%. В самом Новосибирске эта доля составляет 85,4%. Лучшие новостройки со СМАРТ-планировками в Новосибирске предлагают ГК Стрижи и Брусника, — отмечают специалисты.

ЖК Эволюция — проект комплексной застройки в Заельцовском районе. По итогам исследования потребительских качеств жилых комплексов проект получил 101 балл, что является лучшим показателем среди всех ЖК Новосибирской области.

Застройщик жилого комплекса, ГК Стрижи, имеет максимально высокий рейтинг соблюдения сроков ввода — 5 баллов из 5 возможных. Является третьим по объемам текущего строительства застройщиком Новосибирской области. Входит в ТОП‑200 крупнейших застройщиков России.

ЖК Квартал на Декабристов — проект комплексной застройки в Октябрьском районе. По итогам исследования потребительских качеств жилых комплексов проект получил 100 баллов. В целом среди всех ЖК Новосибирской области проект занял второе место.

Застройщик жилого комплекса, Брусника, имеет максимально высокий рейтинг соблюдения сроков ввода — 5 баллов из 5 возможных. Является лидером Новосибирской области по объемам текущего строительства. Входит в ТОП‑50 крупнейших застройщиков России.

Третье место занял ЖК Квартал с урбан-виллами на Никитина — еще один проект комплексной застройки от Брусники в Октябрьском районе. По итогам исследования потребительских качеств жилых комплексов проект получил 97 баллов.

Квартиры с планировкой «СМАРТ» также называют «Умные» дома. При проектировке таких домов продумывается расположение мебели, предусмотрены ниши под шкафы и целые гардеробные. В СМАРТ домах часто возможна свободная планировка, потому что стены внутри не несущие. Европланировки предусматривают просторные гостиные с кухонной зоной. СМАРТ подстраивается под образ жизни современных людей, где квартира — это не просто крыша над головой, а функциональное пространство для отдыха и работы.

Главные принципы СМАРТ-квартиры: объединение функциональных зон в одном пространстве по принципу студии, использование максимально каждого метра — исходя из требований современного человека, а также экономия на коммунальных платежах за счет использования современных технических решений и оптимального метража.

Фото с сайта ЕРЗ.РФ