Банк УРАЛСИБ запустил акцию для бизнеса с начислением на остаток на счете

В акции могут принять участие новые клиенты, которые в период действия акции открыли свой первый расчетный счет в Банке УРАЛСИБ.

Для того чтобы принять участие в акции, необходимо обратиться в любой офис Банка УРАЛСИБ, предоставив полный пакет документов для открытия расчетного счета.

Проценты на ежедневный остаток по счету начисляются в течение 3-х месяцев с даты открытия счета, при обслуживании в рамках пакетов услуг «Бизнес-старт», «Кассовый», «Платежный» и «Кассовый Прайм» с авансовой схемой оплаты за 3, 6 или 12 месяцев.

Согласно условиям акции, проценты начисляются, исходя из фактического ежедневного остатка на счете, выплата процентов производится ежемесячно: