Названы номинации XV юбилейного Межрегионального конкурса журналистского мастерства «Сибирь.ПРО»

Представители средств массовой информации Сибирского федерального округа начинают состязание за звание лучших журналистов Сибири. Старт Межрегионального конкурса журналистского мастерства «Сибирь.ПРО» был дан 5 марта на заседании Организационного комитета.

«НацПРОект» – тема года пятнадцатого конкурса. Главная номинация, в которой будет вручена премия полномочного представителя – «Энергия ПРОрыва». Победителем станут авторы и средства массовой информации, рассказывающие в конкурсных материалах о реализации на территории Сибирского федерального округа приоритетных экономических задач.

В конкурсе открыта номинация «Сибирская гвардия», посвящённая 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Номинацию поддерживает генеральный партнер проекта – ПАО «ГМК «Норильский никель». Члены жюри будут оценивать фотоработы, печатные и видеоматериалы о подвигах сибиряков-фронтовиков и тружеников тыла, ветеранов войны, их послевоенной трудовой и общественной деятельности, в том числе по патриотическому воспитанию молодёжи.

В Послании Федеральному Собранию 2020 года глава государства уделил особое внимание вопросам демографии – поддержки института семьи, материнства и детства. Победа в традиционной номинации «Демографическая ПРОгрессия» присуждается за материалы о реализации национального проекта «Демография», о решении демографических проблем в Сибирском федеральном округе и пропагандирующих ценность семьи и семейных отношений.

В новом сезоне «Сибирь.ПРО» дебютировала номинация «Сибирский фотоПРОект». Премия учреждена специально к 15-летию конкурса и призвана содействовать продвижению сибирской фотожурналистики. К рассмотрению принимаются материалы или серии материалов (не более 10 фотографий) печатных или интернет-СМИ, опубликованные за все время существования конкурса – с 2006 года. Фотоработы принимаются в трёх категориях: «Сибирь ПРОмышленная», «Одним кадром», «Сибирь в лицах». В юбилейном конкурсе номинацию поддерживает – группа ЭПМ (ЭПМ-НовЭЗ).

«Надёжная энергетика», так звучит новая номинация генерального партнера конкурса «Россети Сибирь», победа в которой присуждается за серию материалов о развитии электросетевого комплекса Сибири и его значимости в укреплении социального и экономического потенциала территорий.

В пятнадцатом Межрегиональном конкурсе партнёром традиционной номинации «Наука и образование» выступила Группа «Сибантрацит». Также компания является учредителем премии «Горный ПРОфиль», посвященной деятельности современных угледобывающих предприятий, внедрению на производствах высокотехнологичных разработок и инновационных проектов, созданию новых рабочих мест.

В «Сибирь.ПРО» ведётся приём материалов в премию генерального партнера проекта Макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком» – «Цифровая Сибирь». Для участия будут отобраны лучшие материалы, посвященные развитию отрасли телекоммуникаций на территории Сибири. Кроме того, компания на протяжении многих лет поддерживает традиционную премию проекта «Молодая Сибирь», в которой рассказывается об историях успеха молодых людей в экономике, науке, бизнесе, социальной сфере.

Генеральный партнер АО Холдинговая компания «Сибирский Деловой Союз» в юбилейном для конкурса году представляет номинацию «Свой дом», посвященную развитию стройиндустрии и жилищного строительства в регионах Сибири.

Неизменной в проекте «Сибирь.ПРО» остаётся номинация «Здоровье», в которой вручается премия Генерального партнера проекта ЗАО «Эвалар». Победа присуждается за материал или серию материалов о реализации мероприятий национального проекта «Здравоохранение», о доступности и качестве медицинской помощи, оказании экстренной и высокотехнологической медпомощи, сохранении и укреплении здоровья граждан, популяризации здорового образа жизни.

Номинация «ПРОизведено в Сибири» в главном журналистском состязании Сибири учреждена АО «ХК «Сибцем». Победа присуждается за работы, рассказывающие о лучших примерах товаров высшего качества, созданных и производимых в Сибири, о магистральных брендах, связанных с историей и развитием макрорегиона.

Конкурсные материалы о развитии АПК в Сибирском федеральном округе принимаются в номинацию партнера проекта ПАО «Магнит» – «АгроПро». К рассмотрению допускаются работы, посвященные деятельности агропромышленных комплексов, крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств, в том числе в сфере импортозамещения; о реализации мероприятий национального проекта «Международная кооперация и экспорт» по направлению «Экспорт продукции АПК».

Номинация «ПРОба пера», учрежденная по инициативе полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе, была открыта специально для студентов факультетов журналистики вузов Сибирского федерального округа. К рассмотрению принимаются опубликованные и неопубликованные работы, а также видео- и аудио сюжеты, как вышедшие в эфир, так и созданные специально для участия в конкурсе по темам всех представленных номинаций.

В рамках номинации «ПРОфессия железнодорожник» журналисты смогут представить материалы о ветеранах и действующих работниках Западно-Сибирской железной дороги, о реализованных инвестиционных проектах, новых сервисах и услугах для пассажиров и грузоотправителей.

«Финансовый воПРОс» – премия партнера проекта Сибирского банка ПАО Сбербанк продолжит свою работу в пятнадцатом «Сибирь.ПРО». Победа будет присуждена автору печатного/электронного/интернет-СМИ за материал или серию материалов в области финансовой журналистики.

Партнер проекта АО «Аэропорт Толмачево» традиционно поддерживает премию «ПРО авиацию». Журналисты будут соревноваться за материал или серию материалов о развитии магистральной инфраструктуры и маршрутной сети региональных авиаперевозок.

Работы корреспондентов об успешных в своём деле сибиряках будут рассматриваться в особенно полюбившейся участникам номинации депутата Госдумы Александра Карелина «Герой нашего времени».

Подробнее ознакомиться со списком номинаций, условиями участия и подать заявку можно на сайте проекта sibirpro.ru. Приём заявок ведётся с 18 марта. К участию в XV Межрегиональном конкурсе журналистского мастерства «Сибирь.ПРО» принимаются работы, опубликованные или вышедшие в эфир в период с 1 августа 2019 года по 31 июля текущего года.

Фото предоставлено организаторами конкурса