Названы самые популярные профессии в Новосибирске

По данным Авито Работа, самой популярной профессией у новосибирских соискателей стала профессия грузчика. А вот водитель стал самой популярной профессией практически во всех крупнейших городах страны. В Новосибирске водители получают 45000 рублей, соискательская активность на вакансию выросла на 80% за год.

При этом самая высокая зарплата в столице Сибири у монтажников – 60 000 рублей. На втором месте сварщики с медианной зарплатой 55 000 рублей. Электрик занимает третье место по медианному показателю оплаты труда – 50000 рублей.

В целом по стране за год стало в два с лишним раза больше вакансий по всем массовым профессиям (+104%), а в Новосибирске – на 142%. Спрос же соискателей в городе увеличился на 46% по сравнению с первым полугодием 2020 года.

Медианная зарплата в России по массовым профессиям составила 33 000 рублей, увеличившись на 10% со второго полугодия 2020 года. В Новосибирске она составила 33120 рублей.