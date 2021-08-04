Что делать, если телефонные мошенники представились сотрудниками Банка России

Первый заместитель директора департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев в интервью радио Sputnik отметил, что сотрудники ЦБ никогда не звонят физическим лицам. У Центробанка нет полномочий для работы с личными счетами граждан.

— Центральный банк не работает с физическими лицами. ЦБ — это регулятор, и он даже не оказывает прямого воздействия на операционную деятельность банков. Это не разрешено по закону. Поэтому все слова от имени Центрального банка, что с вашими счетами что-то происходит – это абсолютная неправда. Я еще обращу внимание на то, что по Гражданскому кодексу распоряжаться деньгами на счете физического лица имеет право только владелец этого счета и никто другой, — сказал Артем Сычев.

Если вам звонят от имени финансовой организации и пытаются получить конфиденциальную информацию, то такой разговор лучше сразу прервать, считает он.

— Если вы чувствуете, что на вас начинают оказывать давление, что с вас пытаются получить банковские реквизиты, то это первый признак того, что с вами разговаривает мошенник. В этом случае рецепт очень простой: прервать разговор и больше не реагировать на такие звонки, – посоветовал Артем Сычев.

В случае, если вы все-таки опасаетесь за сохранность средств после звонка мошенников, перезвоните в свой банк по номеру с обратной стороны пластиковой карты и уточните ситуацию, заключил заместитель директора департамента информационной безопасности Банка России.