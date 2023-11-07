Названы субъекты, из которых в Новосибирскую область приезжают туристы

Стали известны региона, из которых туристы чаще всего приезжают в Новосибирскую область. Об этом сообщает «РБК Новосибирск» с ссылкой на запрос Минэкономразвития Новосибирской области.

В топ вошли: Кузбасс, Алтайский и Красноярский края, а также Томская и Омская области.

По данным министерства, среднестатистический турист — это 40-летний человек, средний доход, которого около 70 тысяч рублей. Также отмечается, что больше всего в регион приезжает женщин (53%). Туристы едут в область чаще всего с деловыми или культурно-познавательными турами.

Популярными объектами для посещения в Новосибирске стали: НОВАТ, новосибирский зоопарк, дельфинарий, аквапарк и краеведческий музей.

Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирская область в Топ-10 регионов по оказанию медицинских услуг.