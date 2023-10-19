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Новосибирская область в Топ-10 регионов по оказанию медицинских услуг

  • 19/10/2023, 13:34
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Новосибирская область в Топ-10 регионов по оказанию медицинских услуг
В регионе прошли лечение около 20 тысяч иностранных граждан.

— Медицинский туризм в Новосибирской области очень сильно востребован. Привлекают, в первую очередь, федеральные институты, которые располагаются на территории нашего города: Центр травматологии и ортопедии, Нейрохирургический центр, Клиника Мешалкина, Институт туберкулеза, а также Институт микрохирургии глаза. — отметил и.о. министра Константин Хальзов в ходе специального выпуска программы «Вести Новосибирск».

Он добавил, что в проект активно вовлекаются частные медицинские организации и подключаются стоматологические учреждения.

Он напомнил, что медицинский туризм является одним из составляющих нацпроекта «Здравоохранение».

— С 2019 года стационарную медпомощь в нашем городе получили около 20 тысяч иностранных граждан, По нашим подсчетам медицинские туристы оставили в Новосибирской области более 1 млрд рублей,  — добавил Константин Хальзов.

Чаще всего за медицинскими услугами едут из Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и Азербайджана.

Министр экономического развития региона Лев Решетников добавил, что Новосибирская область входит в топ-10 регионов России по оказанию медицинских услуг. По его словам, около 2 тысяч организаций в регионе имеют медицинскую лицензию.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подчеркнул, что для развития медицинского туризма по запросу иностранных государств Новосибирская область проводит презентационные туры для демонстрации возможностей новосибирской медицины.

Напомним, экспорт медицинских услуг является приоритетным направлением региональной программы развития экспорта Новосибирской области. Такими услугами ежегодно пользуются около 23-25 тыс. иностранных граждан из 84 стран.

Ранее редакция сообщала, что Новосибирская область обходит соседние регионы по количеству туристов.

Фото: freepik.com, gpointstudio

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Рубрики : Туризм Медицина

Регионы: Новосибирская область

Теги : туризм медицинский туризм


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