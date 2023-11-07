ФСБ задержала пенсионера-экстремиста в Новосибирске из-за картинок в соцсетях

ФСБ задержала пенсионера-экстремиста в Новосибирске. 63-летний бывший работник НЗХК ушел на заслуженный отдых и увлекся социальными сетями. Но вместо рецептов блюд из казана и трофеев рыбалки, сибиряк стал постить запрещенные картинки.

Еще в марте в гости к подозреваемому пришли оперативники. Они насчитали в его аккаунте 33 тысячи изображений, которые попадают под пропаганду экстремизма, антисемитизма и призывы к свержению власти. Кроме того, у мужчины при обыске был обнаружен охолощенный пистолет и множество патронов.

― В отношении сибиряка возбуждены уголовные дела по статьям «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности», «Публичные призывы к развязыванию агрессивной войны», ― рассказал Infopro54 источник в правоохранительных органах региона.

Будет еще и третья статья за незаконное хранение оружия. Дедушка уже сожалеет о случившемся и обещает исправиться.