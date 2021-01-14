Названы застройщики, лидирующие по объему текущего строительства в Новосибирской области

Аналитики портала ЕРЗ представили рейтинг застройщиков по объемам текущего строительства, основываясь на данных на 1 января 2021 года.

Так, пятерку лидеров в Новосибирской области по объему текущего строительства составили компания ГК «Расцветай» (183 094 кв. м), «Брусника» (Свердловская область), которая возводит 179 230 кв. м, ГК «АКД» (121 362 кв. м), СХ «СтройМастер» (110 529 кв. м) и ГК «СМСС» (109 061 кв. м). Из них пятерки в рейтинге ЕРЗ получили только ГК «Расцветай», «Брусника» и ГК «СМСС», у ГК «АКД» — 1,5 балла, у СХ «СтройМастер» — 0,5 балла в рейтинге по соблюдению декларируемого срока ввода жилья.

Всего в ЕРЗ учтены 85 строительных организаций, работающих в Новосибирской области.