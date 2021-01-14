Область изучит опыт работы муниципальных аптек Новосибирска

Специальной рабочей группе, созданной решением комитета заксобрания по социальной политике и здравоохранению, в которую войдут депутаты, представители регионального правительства, эксперты фармакологической отрасли и бизнес-сообщества, предстоит решить вопрос организации лекарственного обслуживания сельского населения. Сейчас он стоит достаточно остро, особенно в населенных пунктах, значительно удаленных от районных центров.

— Раньше лекарства можно было продавать в ФАПах, сейчас это если и делается в ФАПах, то не везде, — поясняет поднявший данный вопрос депутат Александр Шпикельман. — Большей частью лекарства заказываются. За ними специально нужно ехать в город, в районный центр. Поэтому следует организовать аптечные пункты в селах, которые находятся на расстоянии 50-100 км от районных центров, не имеют аптечного фонда и там очень трудно оказывать медицинские услуги.

Депутаты считают, что к этой теме нужно привлекать фармакологический бизнес. Сейчас он если и заходит в село, то неохотно.

— Проблема лекарственного обеспечения в селе сложнее, чем строительство ФАПов, — считает главврач областного онкодиспансера, депутат Олег Иванинский. — ФАП принадлежит Новосибирской области. А обеспечение лекарствами — это бизнес. А что может заинтересовать бизнес в село, где живут 100 человек? Возможно, для повышения привлекательности этой темы следует рассмотреть какие-то льготы для предпринимателей.

Кроме того, областные депутаты предлагают использовать муниципальный опыт обеспечения населения лекарствами на примере МП «Новосибирская аптечная сеть», которое работает на территории областного центра.

— Пандемия показала, что у города есть инструмент, который может регулировать лекарственное обеспечение. Вопрос о розничном операторе для обеспечения лекарствами сельской местности региона, остается открытым, — говорит экс-руководитель «Аптечной сети», замначальника департамента по соцполитике мэрии Новосибирска Владимир Машанов. — Мы готовы поделиться своим опытом.

Напомним, ранее проходила информация о том, что «Новосибирская аптечная сеть» готова организовать дистанционную торговлю лекарственными препаратами. По информации, озвученной Росздравнадзором, такой опыт на территории города реализуют еще несколько аптечных сетей.