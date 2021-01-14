За три рабочих дня 2021 года по штрафам ГИБДД взыскано более 1,8 млн рублей

Только за три рабочих дня после новогодних праздников судебными приставами УФССП России по Новосибирской области исполнены требования в рамках более 2,5 тысяч исполнительных производств по взысканию штрафов ГИБДД, сообщили в пресс-службе УФССП России по Новосибирской области.

— Общая сумма взысканных штрафов составила 1 миллион 825 тысяч рублей. Денежные средства списаны с банковских счетов должников, не исполнивших требования исполнительных документов в установленный срок. Стоит отметить, что среди нарушителей нашлись и добросовестные граждане, которые после уведомления судебными приставами о наличии задолженности, погасили долг, — рассказали в пресс-службе.

В УФССП подчеркнули, что около трети должников по штрафам ГИБДД имеют 3 и более неоплаченных штрафа. Средняя сумма задолженности у таких должников составляет 3 тысячи рублей.