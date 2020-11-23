НДФЛ на доходы от 5 млн рублей повышен до 15%

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о повышении НДФЛ до 15% на доходы, превышающие пять миллионов рублей в год. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Мера коснется периодических и активных доходов, связанных непосредственно с трудовой деятельностью (включая зарплату и дивиденды). При этом она не распространится на средства, вырученные с продажи личного имущества (за исключением ценных бумаг) и выплаты по договорам страхования и пенсионного обеспечения.

Отмечается, что федеральный закон направлен на создание дополнительного источника финансовых средств для лечения детей с тяжёлыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями.

Согласно финансово-экономическому обоснованию, увеличение налоговой ставки приведет к дополнительному поступлению в 2021 году налогов в размере 60 млрд рублей, в 2022 году — 64 млрд рублей, в 2023 году — 68,5 млрд рублей. Эти ассигнования уже зарезервированы при формировании проекта федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов по государственной программе «Развитие здравоохранения».

С предложением увеличить НДФЛ на доходы, превышающие пять миллионов рублей в год, в июне выступил президент России. Позднее в Минфине уточняли, что увеличение налога коснется 1% населения. Федеральный закон принят Госдумой 11 ноября 2020 года и одобрен Советом Федерации 18 ноября 2020 года.

Фото с сайта kremlin.ru