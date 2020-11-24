Со временем, грумеры (а именно так окрестили специалистов по уходу) стали заботится не только о лошадях, но и у наших милых собачек.

Что представляет собой груминг?

В целом груминг собак задумывался как комплекс гигиенических процедур. Животному приводят в порядок шерсть, чистят зубы и уши, проверяют глазки. Многие породы собак линяют и им приятно избавляться от выпавшей шерсти. А вот пудели не линяют и им необходимо делать стрижку каждые 4-8 недель, чтобы четвероногому любимцу было комфортно и не жарко.

Во время груминга специалист может заметить все возможные кожные проблемы собаки: расчёсы, паразитов или новообразования. Поэтому сторонники «природной красоты» абсолютно неправы: повседневный груминг собак приносит исключительно пользу. Ведь колтуны на шерсти вызывают огромный дискомфорт у животного из-за возможного перегрева, способствуют раздражению кожи при попадании вредных микроорганизмов или бактерий, а так же позволяют остаться незамеченными паразитам.

Процедуры, выполняемые при груминге собак

Прежде всего, это мытьё вашего питомца с помощью специальных шампуней и кондиционеров. Если у питомца колтуны, их следует удалить до мытья. Для густого подшерстка, шампуни стоит разводить водой, чтобы лучше мылился. В целом, собакам нравится такая процедура. Она выполняется водой комфортной для них температуры и сопровождается почёсывающими движениями, которые их успокаивают.

Удаление излишков шерсти так же носит, прежде всего, гигиенический характер. Даже если вы не собираетесь выставлять собаку на выставке, комфортная для неё длина шерсти – залог её здоровья и активности. Если собака линяет и не имеет возможности вычесать старую шерсть, это доставляет ей дискомфорт. А породы, которые не линяют, могут вообще иметь проблемы со здоровьем без стрижки. Например, у Лхасо-апсо выросшие волоски на морде способны раздражать глаза и вызывать проблемы со зрением. Чтобы этого не случилось, мордочку собаки стригут специальным образом.

Уход за когтями

Если ваш питомец не дворовой пёс, который стачивает когти при активном беге целый день, то ухаживать за лапками собаки жизненно необходимо. Если этого не делать, у некоторых собачек когти могут вырасти очень длинными и закрутиться в спираль. В результате, наступать на лупку станет больно, походка собаки изменится. Она будет избегать активности и страдать. Впоследствии это может привести к существенным проблемам со здоровьем из-за малой подвижности и застоя животного.

Кстати, небольшим собакам, например, йоркширским терьерам, когти могут ещё и окрашивать безопасным лаком. Многие владельцы животных делают это для эстетического удовольствия. Но, есть исследования, что у таких пород, окрашенные когти меньше подвержены температурным перепадам и остаются в лучшем состоянии.