«Не давай нам вернуться назад»: легендарная заброшка Новосибирска, где снял клип Дима Билан, дождалась ремонта

В самой известной в Новосибирске заброшке начался глобальный ремонт. О масштабной реставрации некогда популярного санатория «Речкуновский» сообщил новосибирский историк-краевед Игорь Резун.

— Легендарная «заброшка» Новосибирска — Речкуновский санаторий, доживает в своём разрушенном виде…. последние дни! Сегодня мы там побывали. Делаются асфальтовые аллеи. Везде, на ВСЕХ (!!!) корпусах — следы начатого ремонта. Ставятся пластиковые окна. «Чернобыль», он же 7-й корпус, тщательно убран, выходы на крышу забаррикадированы… Так что скоро — видимо, к осени, эта фотозона станет недоступной, — написал Игорь Резун на своей странице в «ВКонтакте».

Автор поста отмечает, что почти все граффити, коих было множество на стенах старого здания, уже уничтожены.

— Наибольшее количество граффити содержал 7-й корпус — в том числе и вдохновенные стихи о Призраке Девушки Лизы. Всё содрано вместе с побелкой, — добавил историк.

Несколько лет назад в новосибирской заброшке российский исполнитель Дима Билан снял свой клип «Не давай нам вернуться назад».

— В Новосибирске есть заброшенный санаторий для сердечников, а точнее 16-17 лет назад он прекратил своё существование в этом здании! Я люблю заброшенные здания, в них есть дыхание прошлого, а я люблю прошлое, хоть и предпочитаю жить настоящим, — поделился впечатлениями певец в своем YouTube*-канале.

Напомним, курортно-оздоровительный комплекс «Речкуновский» на берегу Бердского залива включили в реестр программы льготного кредитования. Проект получит федеральную поддержку. Он займет 5,5 га. Здесь планируется создать четырехзвездочный комплекс на 260 номеров. Расчетный годовой турпоток составит 23 тысячи посетителей. В проект включены гостиница, коттеджи и круглогодичные дома (глэмпинг), лечебное отделение (клиника), термальный комплекс, бассейны и ресторан с видом на Бердский залив.

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