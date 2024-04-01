Три туристических проекта Новосибирской области получат льготные кредиты

Три туристических проекта Новосибирской области включены в реестр программы льготного кредитования и получат федеральную поддержку.

Льготный кредит получат: проект по строительству курортно-оздоровительного комплекса «Речкуновский», создание многофункционального комплекса на территории экопарка «Чкаловские дачи», а также реконструкция гостиницы «Курорт-отель «МОРОЗОВО». Общий объем инвестиций по ним составляет порядка 9 млрд рублей.

— Новосибирские туристические объекты впервые вошли в федеральный реестр на получение льготного финансирования. Мы сопровождаем два проекта из трех и для нас это результат значительной работы, которая была проведения совместно с инвесторами. Сегодня развитие туристической сферы становится одним из приоритетных направлений развития экономики региона, — отметил генеральный директор Корпорации развития Новосибирской области Александр Зырянов.

По данным Корпорации развития региона, в 2023 году объем рынка туристических услуг в Новосибирской области составил почти 18 млрд рублей, а туристский поток достиг 2,9 млн человек. Туризм обслуживает 2,3% экономики региона.

— На фоне активного развития туристической сферы растёт и конкуренция между регионами на рынке внутреннего туризма, поэтому нам необходимо развивать туристическую инфраструктуру, места проживания, объекты досуга, отдыха и оздоровления, чтобы гостям нашего региона было более комфортно, – отметил Александр Зырянов.

Одним из проектов, который получит финансовую поддержку стало строительство многофункционального комплекса на территории экопарка «Чкаловские дачи». Он находится в Заельцовском бору. Предполагается возведение четырёхзвёздочного курортного отеля площадью 6 000 кв. метров на 240 мест (120 номеров). На территории комплекса появятся конференц-зал, ресторан, бассейн, спа-зона и процедурные кабинеты.

Федеральную поддержку также получит проект курортно-оздоровительного комплекса «Речкуновский» в городе Бердск. Он займет 5,5 га. Здесь планируется создать четырехзвездочный комплекс на 260 номеров. Расчетный годовой турпоток составит 23 тысячи посетителей. В проект включены гостиница, коттеджи и круглогодичные дома (глэмпинг), лечебное отделение (клиника), термальный комплекс, бассейны и ресторан с видом на Бердский залив.

Всего в реестр потенциальных заёмщиков отобрано 189 проектов из 55 регионов страны общей стоимостью порядка 900 млрд рублей.

Ранее редакция сообщала, что бизнесу предложили гранты на развитие внутреннего туризма в Новосибирской области.