Вандалы разгромили «умные» остановки в Первомайском районе Новосибирска

В Первомайском районе Новосибирска неизвестные повредили «умные» остановки.
Жители пожаловались на вандалов в паблике «Подслушано Первомайка» в ВКонтакте.
— Первомайский район не готов к развитию, — заключил автор поста.
Были предоставлены фотографии. В комментариях написали, что снимки были сделаны на улице Твардовского.
Судя по кадрам, злоумышленник разбил стеклянное ограждение павильона и кнопку SOS.
Также комментаторы отметили, что такая же участь постигла остановки на Весенней и на Звёздной. Местные жители надеются, что виновные будут наказаны.
Ранее редакция сообщала о том, что прокуратура потребовала обустроить остановки в одном из районов Новосибирской области. Иск был удовлетворен.
Источник фото: Подслушано Первомайка в ВК.
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