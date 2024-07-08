Вандалы разгромили «умные» остановки в Первомайском районе Новосибирска

В Первомайском районе Новосибирска неизвестные повредили «умные» остановки.

Жители пожаловались на вандалов в паблике «Подслушано Первомайка» в ВКонтакте.

— Первомайский район не готов к развитию, — заключил автор поста.

Были предоставлены фотографии. В комментариях написали, что снимки были сделаны на улице Твардовского.

Судя по кадрам, злоумышленник разбил стеклянное ограждение павильона и кнопку SOS.

Также комментаторы отметили, что такая же участь постигла остановки на Весенней и на Звёздной. Местные жители надеются, что виновные будут наказаны.

Ранее редакция сообщала о том, что прокуратура потребовала обустроить остановки в одном из районов Новосибирской области. Иск был удовлетворен.