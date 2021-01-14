Не доверили полицейским и налоговику

Портал «Госслужбы» обновил реестр лиц, уволенных с госслужбы по причине утраты доверия. Согласно новым данным, место работы в 2020 году покинули четверо служащих в Новосибирской области – администратор Тогучинского районного суда Татьяна Клеттер, старший участковый уполномоченный Здвинского отделения полиции Николай Хлюстов, начальник отделения контрольно-профилактической работы ГИБДД НСО Владислав Вилков и специалист межрайонной УФНС №6 Евгения Смагина. Причиной увольнения первых трех стало нарушение при предоставлении необходимых сведений: в случае с Клеттер – о доходах и расходах, в случае с Хлюстовым – о благосостоянии семьи. Экс-налоговик Смагина «отличилась» конфликтом интересов.

По сравнению с 2019 годом, количественный состав «опальных» госслужащих в Новосибирской области не поменялся. Что касается качественного, то и здесь значимых изменений нет. Однако состав оказался менее разнородным – двое судебных приставов Сергей Демин (конфликт интересов) и Виктор Тырышкин (нарушение порядка предоставления сведений о доходах), а также участковый уполномоченный отдела полиции №4 «Калининский» Сергей Петухов (нарушения при подаче сведений о доходах).

Список пополнился и «чиновной» составляющей в лице замглавы администрации Кудельно-Ключевского сельсовета Ольги Подзоровой (конфликт интересов).

Всего, по данным реестра, в период 2018—2021 годов доверие утратили 2,4 тысячи государственных служащих РФ.