Новосибирские маски с наносеребром прошли европейскую аккредитацию

В крупнейшей европейской лаборатории Qualifica Group (Неаполь, Италия) закончилось тестирование нетканых масок с наносеребром NANO MASK, разработанных учеными из новосибирского Академгородка. В результате тщательных проверок в лабораторных условиях маски с наносеребром показали наивысший уровень бактерицидной фильтрации — 99,9 %, что позволит NANO MASK получить европейский сертификат качества, сообщили в пресс-службе компании ООО «Сайнтификкоин».

— К разработкам новосибирских ученых жители Европейского союза проявляли давний интерес, но чтобы маски из Новосибирска были доступны к заказу в странах Европы, мы должны были пройти все этапы сертификации, — поясняет генеральный директор ООО «Сайнтификкоин» Максим Дведенидов. — В течение ближайших нескольких недель они будут доступны для заказа на всей территории Европейского союза. Для нас это значит, что наши разработки крайне актуальны не только в России, но и востребованы на международном уровне.

В ответ на запрос Infopro54 в пресс-службе компании уточнили, что получение сертификации даст возможность компании поставлять маски с наносеребром в страны ЕС.

— Сейчас мы уже активно отправляем образцы NANO MASK во Францию, Польшу, Германию, Италию и Чехию. Кроме того, европейский сертификат качества признается в большинстве стран мира, поэтому мы планируем начать поставки нашей продукции в ОАЭ и Саудовскую Аравию, — говорится в ответе, полученном редакцией.

В России NANO MASK сейчас продаются через интернет-магазины Wildberries, Ozon и Яндекс.Маркет, на территории Европы — через Amazon. Оптовые поставки ведутся через дилерскую сеть.

— В ближайшие месяцы мы планируем получить сертификат качества в США, что позволит нам выйти и на этот рынок, — уточняют в компании.

На данный момент технические мощности компании позволяют производить до 2 млн масок ежемесячно. Часть из них продается в России, остальные отправятся на экспорт. В перспективе «Сайнтификкоин» может на имеющихся мощностях увеличить производство до 10 млн масок ежемесячно.

— Наша компания — это единственный промышленный производитель бактерицидных медицинских масок, — подчеркивают в пресс-службе «Сайнтификкоин». — Совместно с Российской академией наук мы разработали специальное покрытие для материалов, используемых при производстве медицинских масок. Запатентованная технология на основе безопасных для человека наночастиц серебра придает медицинским маскам бактерицидные свойства. Маску с наночастицами серебра можно использовать 12 часов, на протяжении которых она сохраняет свои бактерицидные свойства, в отличие от одноразовой маски, требующей замены каждые 2-3 часа.

Серебряная маска — не гламур, а стратегический товар

— Разработка так и не пошла в промышленное производство. В правительстве Новосибирской области нам сказали, что это федеральный проект, а профильное федеральное министерство нас не поддержало. В итоге деньги на создание готовой технологии мы не получили, а коммерческим компаниям она нужна для запуска разработки в производство, — пояснил один из разработчиков «серебряной» маски, академик РАН Николай Ляхов. — По моей информации, на сегодняшний день только наша разработка подтвердила эффективность в лаборатории ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор». Других результатов подобных исследований я не видел.

В «Сайнтификкоин» в ответ на вопрос Infopro54 пояснили, что NANO MASK и «серебряная» маска Института химии твердого тела и механохимии СО РАН — две разные разработки.

ООО «Сайнтификкоин» создано в 2007 году в Академгородке. Работает с проектами в области медицины, биотехнологий, нанотехнологий, химии, физики и математики (большие данные и информационные технологии), уточняется на сайте компании. Она входит в группу организаций из трех стран, работающих в области науки. В списке реализованных проектов — станция мониторинга здоровья и фриланс—платформа для исследователей и научных работ — экосистема для научного предпринимательства.