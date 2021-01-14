За сутки в Новосибирской области выявлено еще 144 случая COVID-19

На утро 14 января в регионе выявлено 29 896 случаев коронавирусной инфекции (+144 за сутки), в том числе у 1 710 детей. 26 597 пациентов выздоровели (+232 за сутки), сообщили в оперативном штабе.

Согласно сводке, скончались еще восемь пациентов: мужчины в возрасте 48 лет, 56 лет, 61 год, 103 года, еще двоим было 74 года, женщины в возрасте 71 год, 82 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 1 081 человек. В отделениях реанимации находятся 141 человек. На ИВЛ – 25 пациентов.

17 детей госпитализированы с подозрением на коронавирус и подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 1 517. В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 1 008 пациентов.

Всего в Новосибирской области сделано 1 121 190 тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 2 646 жителей региона, 87 501 человек сняты с меднаблюдения.

Ситуация с ОРВИ: за сутки зарегистрировано 2 205 обращений, госпитализировано 26 человек.