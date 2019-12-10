Не итог, а зачин продолжения

Декабрьская медиа-интонация — всегда с «итоговым» привкусом. Резюме, суммирование, подсчет очков — вот титульная эмоция декабря. Разумеется, предощущение праздника тоже входит в эту палитру. Декабрьская ассамблея VIP-club’а от этого канона взяла как раз «мандариновый аромат», а вот мотив итога, финал VIP-club сделал простым и динамичным — «Продолжение следует».

— Резюмирование, подведение итогов — это, пожалуй, слишком сухая, слишком схематичная эмоция, — рассуждает Алексей Потапов, президент объединения VIP-club. — И еще есть в ней некий привкус законченности, перевернутой страницы. Нам же больше симпатичен не книжный ритм, а кинематографический — с ощущением постоянного, непрерывного движения. Потому на этой ассамблее мы сосредоточились на эмоции продолжения, на динамике. Тем более что динамика для нас наиболее органична. Ведь VIP-club прирастает новыми резидентами на каждом заседании, на каждом торжестве. Год нашего 25-летия, 2019-й, был для нас порой сплошного прироста и развития. Можно сказать, мы весь год знакомились с новичками.

К слову, определение «новичок» к пополнению VIP-club’а применимо лишь в контексте членства. Ибо каждый из новобранцев — культовая фигура своей отрасли, а то и всего сибирского бизнес-сообщества. Например, в нынешней компании новобранцев был Александр Лубенец, председатель комиссии по устойчивому развитию и инвестиционному климату Общественной палаты Новосибирской области, без преувеличения, историческая личность, первая персонификация множества бизнес-реалий современной Сибири. Он является и учредителем Новосибирского банковского клуба, одним из создателей Сибирской межбанковской валютной биржи. Именно Александр Лубенец стоял у истоков создания ипотечной системы и системы пенсионных фондов. Разработка базальта в Новосибирской области, золоторудное дело в Республике Алтай — тоже его инвестиционные проекты.

— Я фактически 25 лет был наблюдателем, видел клуб в развитии, — вспоминает Александр Лубенец. — И сейчас вступаю в него и с уверенностью, и с удовольствием. Очень симпатизирую клубной работе. Это отличный способ формирования делового сообщества. В свое время я по себе понял, насколько это значимо и важно — формирование сообщества. Понял, когда создавали Межбанковскую биржу. Единый круг коммуникации, круг общения — это то, что меняет и восприятие коллег по бизнесу, и восприятие собственного бизнеса, позволяет видеть коллег не просто как соперников, а как вдохновителей, поставщиков опыта.

Пространство концентрированного опыта — это, кстати, и есть одна из ипостасей VIP-club’а. Ведь сейчас, к 25-летию, он пополняется уже совершенно новой генерацией бизнесменов — тех, для кого первооснователи 1995-го — поколение родителей. Иногда в буквальном смысле. Например, на декабрьском торжестве в клуб были приняты продолжатели стоматологической династии Зубаревых — Анастасия и Николай.

— Теперь мы, можно сказать, полновесная бизнес-династия, с полным членством в клубе, — сказала Наталья Зубарева, основательница сети клиник Зубаревых. — Николай в нашем семейном проекте заведует юридическими аспектами, Анастасия — финансами и маркетингом. Я стала их рекомендателем в ходе приема в VIP-club. Было интересно посмотреть на детей со стороны — как на самодостаточных участников бизнес-сообщества.

Алексей Потапов назвал это пополнение рубежным событием, олицетворяющим понятие «эстафета поколений» самым наглядным образом:

— Сейчас к нам уже приходят практически ровесники клуба — люди следующего бизнес-поколения, те, кому как раз 25 или около того. Это отличный возраст, возраст не просто паспортного, а уже социального совершеннолетия. Это поколение очень интересное, очень яркое. Сейчас у нас в составе более 500 компаний, но дело не в количестве, а в концентрации ярких брендов и ярких личностей.

Общеизвестная «изюминка» декабря — утонченно-сладкая эмоция предвкушения. То, что Фазиль Искандер когда-то определил дивной формулой «праздник ожидания праздника». На торжестве VIP-club’a с этой магией отлично управлялся Дмитрий Байков, глава компании «ЛОГО». Тема «ЛОГО» — стильные VIP-вещи индивидуальной разработки — эффектные и респектабельные подарки бизнес-партнерам и первым лицам. И они же — отличные, фирменные брендоносители, в которых эстетика марки органично вписана в дизайн. Для высоких марок безупречность предметной связки очень важна. И «ЛОГО» этим тонким искусством владеет отлично.

Были бренды с хорошей капитализацией и в нынешней обойме: марочный ряд клуба пополнила компания IT Construct, основанная Романом Петровым, и уникальный инфраструктурный проект — керлинг-клуб «Пингвин». Это, к слову, спортивный бренд общероссийского веса, одна из самых авторитетных керлинг-площадок России. Пожалуй, самая значимая в Зауралье — практически олимпийская по категориальным характеристикам.

— Интерес — базовое понятие и для клуба, и для керлинга, — резюмировал Алексей Артемьев, совладелец керлинг-клуба «Пингвин», вице-президент федерации керлинга Новосибирской области, генеральный директор АО Группа компаний «Инпорт». — Многие члены VIP-club’а играют у нас. У нас есть проект «Бизнес-лига» — сообщество для тех, кто хочет небанально заняться тимбилдингом. У нас эмоционально сходные сферы: и там, и тут — среда азартной интеллектуальности. VIP-club — это сообщество, порождающее новые бизнес-идеи, новые инвестиционные векторы. Такое олицетворение коллективного разума, взаимного вдохновения.

Фото предоставлены VIP-club’ом