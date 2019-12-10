В Новосибирске продажи снегоходов за год выросли на 10%

В 2019 году жители Новосибирска купили на 10% больше снегоходов, чем в 2018, выяснили эксперты Авито Авто. За год средняя стоимость этой техники в городе выросла в 1,5 раза и составила около 340 000 рублей. В среднем по России стоимость снегоходов снизилась на 3% до 285 000 рублей. При этом в целом по стране продажи увеличились на 23% за год, а пик продаж пришелся на январь 2019 года.

Средняя по стране цена на снегоход за январь-ноябрь 2019 года составляет примерно 284 900 рублей, снизившись за год на 3%. В Новосибирске средняя цена этой техники выросла на 49% и составляет около 340 000 рублей. Отмечается, что популярнее всего снегоходы стали в Барнауле, Ульяновске и Воронеже — продажи за год выросли на 56%, 34% и 25% соответственно.

Доступнее всего снегоходы при этом в Ульяновске и Саратове — средняя цена там составляет без малого 153 000 рублей и 155 200 рублей соответственно. Дороже всего они в Омске — в среднем такая техника стоит 410 700 рублей, это на 0,5% больше, чем в столице, которая занимает второе место по стоимости снегоходов.

Фото: pixabay.com, автор- grandadventures