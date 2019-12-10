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Театр Афанасьева получит средства на новое здание

Соответствующее постановление глава подписал правительство РФ.
  • 10/12/2019, 12:52
Автор: Евгения Серёгина
Театр Афанасьева получит средства на новое здание
Вопрос постоянной прописки театра много лет оставался открытым.

В рамках нацпроекта «Культура» 81,4 млн. руб. в 2022 году будут направлены в Новосибирскую область на реконструкцию здания под помещение театра по адресу: ул. М.Горького, 52, где сейчас располагается кинотеатр «Пионер». Об этом говорится в распоряжении правительства РФ от 5 декабря. №2928-р. При этом федеральный центр оплачивает половину стоимости работ по реконструкции здания, вторую половина суммы, как уже ранее сообщалось, составят средства регионального и муниципального бюджетов.

 Утвердить прилагаемое адресное (пообъектное) распределение иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 2020  2022 годах из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реновацию региональных и муниципальных учреждений культуры в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура»,  сообщается в документе, подписанным председателем правительства Дмитрием Медведевым.

Ранее о том, что театр получит федеральные средства в интервью изданию сообщала и депутат Госдумы, член комитета по бюджетной и налоговой политики Вера Ганзя.

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Напомним, что театр получил в оперативное управление здание бывшего кинотеатра «Пионер» в феврале 2016 года. Однако вопрос с постоянной пропиской в оборудованном под театр помещении для культучреждения долго оставался открытым и недавно чуть не послужил поводом для добровольного ухода руководителя театра Сергея Афанасьева. Тогда мэр Новосибирска Анатолий Локоть отказался подписывать его заявление об отставке, пообещав решить проблему совместно с региональным правительством.

В настоящее время получены положительные заключения государственной вневедомственной экспертизы Новосибирской области проектной документации и результатов инженерных изысканий.

Фото Игоря Смольникова

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