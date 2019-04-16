Не время для паники

Апрель на новосибирском ресторанном рынке начался под аккомпанемент возгласов «Лето — все!», «Лету капец!», «Лета не будет». Катализатором этого кипения чувств стали сообщения о повышении стоимости аренды под летние веранды. Речь шла о муниципальной земле, плату за которую взимает именно мэрия. Пропорция подорожания была оглашена такая, что панические настроения охватили общепитовское сообщество практически мгновенно, — в 42 раза. Так что к главному отраслевому событию весны — выставке HoReCaSiberia/Пиво Сибири 2019 — часть рестораторов подошла в состоянии травматического шока. И даже собственно выставку, свой главный форум, могла видеть вполглаза — ступор от «магической» цифры «42» затмевал им все.

Впрочем, выставки на то и существуют, чтобы служить инструментом этакого «облачного разума» — коллективного сознания и коллегиального общения. Рестораторский форум в Экспоцентре если и не успокоил самых взволнованных, то, по крайней мере, убрал ажиотаж. Во-первых, власть и рестораторы увиделись тут очно. И в диалоге обнаружилось вот что: устрашающая пропорция «в 42 раза» — это пока не более чем условно-проектное предложение. Которое и бесспорного одобрения не встретило, и на уста прессы попало непонятно как и непонятно от кого. На самом форуме эту новость многие готовы были оценить как очередной вброс, ибо масштаб подорожания был слишком уж живописно ужасен, чтобы выглядеть бесспорной правдой.

— Нужно воспринимать обе цифры — прежнюю и нынешнюю, — отметил Денис Метаев, основатель сети тратторий Papa Carlo. Только так можно оценить реальный драматизм подорожания земли. У меня летников нет, наши локации — это жилые дома, а летник — конфликтная тема в отношениях с жильцами. Так что я воспринимаю проблему дистанцированно. Потому будем рассуждать условно — на примере капитальных площадей. Допустим, у меня цена аренды — 1000 рублей за квадратный метр. Если цена достигнет 40 тысяч за «квадрат», работать, конечно, сразу расхочется. А если цена была условно-символичной, 10 рублей за «квадрат», а стала 400 рублей — это все-таки не драма. То же самое и с площадями на улице — этот релятивизм универсален и для помещения, и для веранды: нужно детально понимать порядок цифр, саму динамику. 40 раз от символической ставки и 40 раз от ставки ощутимой — это, согласитесь, разные 40 раз.

— Наш летник стоит на земле арендодателя, земля под ним не муниципальная, так что мы не переживаем, — сказал Даниил Прицкау, создатель и совладелец ресторана «Жить хорошо», примечательного среди прочего сенсационным летником.

Слухи о том, что летние веранды станут в Новосибирске исчезнувшей реалией (подобно телефонным будкам и киоскам «Горсправка») тоже оказались избыточно живописными. Даже при самом драматичном раскладе коснулась бы эта проблема отнюдь не всех. Например, бесспорно уязвимыми оказались бы веранды-летники, стоящие на муниципальной земле, — площадки «Уголка Святого Патрика», John Gregor Old Pub, летники заведений Первомайского сквера. А другая часть сообщества проблему в принципе не заметила.

Этот летник даже и не совсем веранда в стереотипном толковании, а практически полновесный архитектурный элемент в три этажа — элемент, образующий в здании на Ядринцевской ажурный боковой фасад.

К слову, подобный же элемент — «неземной» летник — дополнил этой весной один из торцов ресторана «LaMaison». Кованый балкон-веранда сделан в общей эстетике старинного особняка, но поскольку расположен он с торца, чуть с отступом, в титульную картинку здания не вторгается. Так что и ревнители старины не очень травмированы, и любители новых площадок заинтригованы. Решение это, вне зависимости от того, чья земля, остроумно еще и тем, что земельный вопрос практически обнулен — летник-то висячий!

Словом, слухи о страшном росте арендных ставок напугали отнюдь не всех. И даже те, для кого рост аренды является проблемой зримой и насущной, предпочли тратить силы не на эмоции, а на поиск решения. Весьма показательна в этом смысле реакция Владимира Бурковского, президента Федерации рестораторов и отельеров Сибири. Один из его проектов —кулинарное ателье «Креп Де Кофе» — тоже имеет летник на проблемной, то есть именно на муниципальной земле.

— Сейчас Федерация рестораторов и отельеров Сибири очень плотно занимается проблемой, — сказал Владимир Бурковский. — Будем обсуждать с мэром этот вопрос. Надеемся снизить расценки минимум в два раза. То есть до разумных, не демотивирующих. Я не берусь обсуждать причину такого взрывного увеличения. Возможно, есть какие-то накладные расходы, которые хочется окупать быстрее. И, конечно, желание городских властей заработать побольше денег — это тоже довод. Он по-своему понятен — побольше заработать, следовательно, побольше потратить на нужды города. Но даже в контексте такого благого намерения эта сумма — неподъемная. С желанием заработать вышел явный перебор — может так получиться, что зарабатывать будет не на чем.

Впрочем, как подчеркнул в итоге Владимир Бурковский, любые расценки — в том числе и иррационально высокие — это пока лишь некая условность, проектное предложение. А любое предложение может быть и отклонено, если найдутся весомые контраргументы.

Фото: pixabay.com, автор- maxmann