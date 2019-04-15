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Замдиректору клиники Мешалкина изменили меру пресечения

Евгений Покушалов является обвиняемым по делу о хищении более 1 млрд рублей.
  • 15/04/2019, 21:03
Замдиректору клиники Мешалкина изменили меру пресечения

В понедельник 15 апреля Центральный районный суд Новосибирска принял решение изменить меру пресечения замдиректора клиники Мешалкина Евгению Покушалову. Он был отпущен под домашний арест. Решением суда ему разрешены двухчасовые прогулки в радиусе 200 метров от дома, запрещено пользоваться всеми видами связи и общаться с кем-либо, помимо родственников, адвокатов и следователей. Контролировать его будут сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний. В случае нарушения условий домашнего ареста, Покушалов может быть вновь помещен в СИЗО.

Покушалова задержали 20 февраля в ходе обысков в клинике. Его подозревали в хищении 1,3 млрд руб. По одной из версий, причиной обысков и задержания стал картельный сговор, выявленный в начале прошлого года, в котором было замешано руководство клиники. Покушалову предъявлено обвинение в мошенничестве и легализации преступных доходов.

Фото: kremlin.ru

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