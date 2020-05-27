Некоммерческие организации зачистят от чиновников

Комитет заксобрания Новосибирской области по государственной политике, законодательству и местному самоуправлению утвердил ряд законодательных поправок, посвященных участию госслужащих в работе некоммерческих организаций.

— Федеральным законодательством уточнены и унифицированы запреты и ограничения, установленные для служащих и должностных лиц, сроки для привлечения к ответственности за совершение коррупционных правонарушений, — сообщает руководитель департамента организации управления и государственной гражданской службы администрации губернатора и правительства Новосибирской области Валентина Дудникова. — Так, служащим и должностным лицам запрещается участвовать в управлении некоммерческой организацией без соблюдения определённых законом условий.

Во-первых, как следует из текста законопроекта, участие чиновников в управлении некоммерческой организацией возможно только на безвозмездной основе. Во-вторых, только с предварительного уведомления руководителя. Если речь идет о госслужащих регионального уровня, то разрешение подается высшему должностному лицу субъекта, если муниципального — лицу, ответственному за профилактику коррупционных нарушений в муниципалитете. Что касается депутатов регионального парламента, работающих на постоянной основе, то в их случае, как сообщила Дудникова, уведомляется руководство заксобрания.

При этом на некоторые типы некоммерческих организаций ограничения не накладываются. В частности, речь идет об участии в руководстве политическими партиями, жилищными и гаражными кооперативами, товариществами собственников жилья и о ряде других НКО.

Кроме того, как поясняют в правительстве региона, областной закон должен еще определить и порядок уведомления высших должностных лиц со стороны госслужащих, порядок получения разрешений на участие в управлении в НКО.

— Муниципальным служащим предлагается установить следующий порядок получения разрешений, — сообщают в правительстве. — Они обязаны подать разрешение не позднее 30 дней до предполагаемого начала участия. По результатам рассмотрения заявления готовится заключение. Законопроектом устанавливаются требования к его содержанию. Также предусматривается право руководителя органа местного самоуправления привлечь к рассмотрению заявления комиссию по соблюдению требований к поведению муниципальных служащих.

Наконец, еще одним пунктом, меняющимся в областном законодательстве, уточняются сроки применения взысканий к госслужащим, совершившим коррупционные правонарушения.

— Сроки составляют 6 месяцев со дня поступления информации о совершении правонарушения, не считая случаев временной нетрудоспособности, нахождения в отпуске и не позднее 3 лет со дня правонарушения, — поясняет Валентина Дудникова. — В указанные сроки также не включается период производства по уголовному делу.

Депутатам заксобрания предлагается внести поправки в срок до 16 июня. Ранее аналогичные изменения были приняты Госдумой на федеральном уровне.

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