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«Неболейка» — детская медицинская программа в новосибирском санатории

  • 28/06/2022, 13:32
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Лечение и профилактика здоровья детей и подростков.

Каждый родитель знает, что в первые годы жизни медицинская карточка ребенка пополняется с катастрофической скоростью. Избежать этого удается единицам. Хотя статистка свидетельствует, что если уделять внимание профилактике заболеваний, то их количество можно существенно сократить.

Что входит в профилактику? Закаливание, поездки к соленому морю, а также обязательный мониторинг здоровья у врачей. Согласитесь, лучше предотвратить болезнь, чем лечить ее последствия. В новосибирском санатории «Рассвет» есть интересная программа, нацеленная именно на маленьких гостей, — «Неболейка».  Лечение и профилактику заболеваний могут пройти дети в возрасте от 3 до 13 лет. Лечиться совсем нестрашно. Программа проходит в виде увлекательного квеста, с зарабатыванием бонусов и получением призов от Белки-УМЕЛКИ, то есть ребенок сам побежит на процедуры, чтобы получить баллы, и вам не придется его уговаривать.

Итак, что входит в квест — в программу лечения.

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Детские медицинские программы включают от 4 процедур в день. На старте врач-координатор программы проводит прием и лекцию. Родители могут выбрать, с каким врачом, с учетом потребностей ребенка, работать: педиатр и психолог. Все виды процедур и продолжительность курса лечения назначаются лечащим врачом индивидуально, принимая во внимание показания и противопоказания, в зависимости от курса лечения, который рассчитан на 7,10 и 14 дней.

Перед назначением лечения маленьким гостям проводят диагностику, а потом и начинается сам квест. В него входят солевые и щелочные ингаляции, спелеотерапия (соляная пещера), душ Виши, ручной и механический массаж. Кроме того, на выбор можно включить в квест еще целый перечень процедур: жемчужную или цеолитовую ванну, биолонг, тубусный кварц, индуктотермию, ультразвук, дарсанваль, биоптрон, электросон или лазеротерапию, грязелечение, глинолечение и озокерит.

Для самых подвижных участников квеста в программу включены бассейн, лечебное плавание и ЛФК.

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С учетом вкусного питания и возможности провести много времени на открытом воздухе — в сосновом лесу — можно точно сказать: участник квеста не только поправит здоровье, но и получит море впечатлений и эмоций. Кстати, в санатории «Рассвет» действуют детские развлекательные программы, так что ребенку будет чем заняться после очередного дневного этапа прохождения квеста.

Когда все пункты оздоровительной программы будут пройдены, врач выдаст родителям инструкцию-рекомендацию по лечению и профилактике здоровья ребенка. А маленькие участники квеста получат обещанные призы и подарки.

Кстати, пока дети будут проходить свой квест, родители тоже могут позаботиться о своем здоровье. Прочитать о взрослых программах можно на сайте санатория.

Выбирайте отдых с пользой и приезжайте в гости всей семьей!

В санатории «Рассвет» вы можете оформить путевку в беспроцентную рассрочку без первоначального взноса. Рассрочку можно получить на 6-10 месяцев.

Санаторий Рассвет в Бердске:

Адрес: 633009, Новосибирская область,
г. Бердск, ул. Зеленая роща, 9/1.
Тел: 8 (800) 250-69-19
Звонок по России бесплатный.

Адрес: 630089, г. Новосибирск,
ул. Б. Богаткова, 210/1, оф. 506.
Тел: 8-983-300-09-95

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.

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Фото: san-rasswet.ru, pixabay.com

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Рубрики : Медицина

Регионы: Сибирь

Теги : санаторий здоровье дети


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